Robert Lewandowski i FC Barcelona walczą o Puchar Gampera. Relacja na żywo z meczu z Pumas UNAM

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

20:32 Jak tym razem zachował się Polak? Stojąc tyłem do bramki, dostał piłkę od Busquetsa, więc nie czekał i zagrał fenomenalnie, piętą otwierające podanie do młodego Hiszpana, który miał przed sobą już tylko bramkarza rywali. Koncert gwiazd, koncert całego zespołu.

19 minuta Nie na długo... Kolejna fenomenalna asysta Lewandowskiego, kolejny gol Pedriego. Cóż za współpraca!

15 minuta Szalone, nieprawdopodobne tempo Barcelony dobiegło końca. Meksykanie mają już trochę więcej czasu i miejsca na rozegranie akcji.

13 minuta Znów mogliśmy cieszyć się udziałem przy bramce naszego najlepszego piłkarza. Kapitalne zgranie na ścianę do Raphinhy. Strzał Brazylijczyka jednak zbyt lekki.

13 minuta Znów mogliśmy cieszyć się udziałem przy bramce naszego najlepszego piłkarza. Kapitalne zgranie na ścianę do Raphinhy. Strzał Brazylijczyka jednak zbyt lekki.

20:24 A tak Robert asystował przy golu Pedriego. Poezja.

20:24

GOAL! Pedri makes it 2-0. Lewandowski with the assist now. pic.twitter.com/dcfiAJaTGD — Barça Buzz (@Barca_Buzz) August 7, 2022

12 minuta Realizator transmisji pokazał ciekawą statystykę: Barcelona ma na ten moment, po ponad 10 minutach gry, 86 procent posiadania piłki. Miazga.

20:22 Barca bawi się dzisiaj jak za najlepszych lat. Raphinha poszukał Francuza w polu karnym, ten uderzył bez namysłu i kolejna bramka odhaczona. 3:0 w 10 minut gry? Robi wrażenie.

10 minuta Trochę mamy problem, aby nadążyć za tym, co dzieje się na murawie. Dembele na 3:0!

20:21 Tak Robert strzelił swojego pierwszego gola w nowych barwach.

20:20

Barcelona 1 - 0 Pumas



Gol - 03' R. Lewandowski pic.twitter.com/c7JGpud86S — fut3nbe (@fut3nbe) August 7, 2022

20:19 Polak na skraju pola karnego obrócił się z piłką i poszukał prostopadłego podania do Pedriego. Wystarczyło pięć minut i już ta współpraca zaczyna działać koncertowo.

5 minuta A co dzieje się teraz? Robert do gola dorzuca asystę. I to jaką asystę! Pedri na 2:0.

20:17 Jak to wpadło? Ładne otwierające podanie Pedriego, Robert położył bramkarza rywali i z ostrego kąta znalazł mysią dziurę, aby zmieścić piłkę tuż przy słupku. Cała piłkarska klasa w dwóch kontaktach z piłką.

3 minuta Jest. JEST!!! Robert Lewandowski strzela gola. Trzecia minuta, ależ przywitanie z Camp Nou!!!

2 minuta Już pierwsze popisy grającego dziś na lewym skrzydle Raphinhy. Przyspiesza grę Brazylijczyk.

20:13 Zaczynamy!

20:12 Lata lecą, a Dani Alves jest wciąż taki sam.

20:09 Hymn klubu już niesie się po stadionie, piłkarze wychodzą na murawę. Za chwilę start spotkania.

20:04 Pierwszy gwizdek planowano na godzinę 20, lecz jeszcze, wskutek zapewne małych opóźnień organizacyjnych, trochę poczekamy na start spotkania.

20:04 Pierwszy gwizdek planowano na godzinę 20, lecz jeszcze, wskutek zapewne małych opóźnień organizacyjnych, trochę poczekamy na start spotkania.

20:00 Klub pięknie żegna swoją legendę. Dani Alves w towarzystwie Laporty i Busquetsa otrzymał pamiątkową koszulkę z numerem 431, czyli liczbą meczów, jakie rozegrał w bordowo-granatowych barwach. Pamiętna, barcelońska historia dobiega końca, inne się zaczynają.

19:58

¡Dani siendo Dani!



Tremendo recibimiento para mi @DaniAlvesD2 en su regreso a Camp Nou. pic.twitter.com/XES7DR0UUI — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 7, 2022

19:55 Z nowych piłkarzy w klubie w pierwszej jedenastce znajdują się Lewandowski i Raphinha. Andreas Christensen, Jules Kounde, Franck Kessie i Pablo Torre zapewne wejdą na boisko w drugiej połowie.

19:52 Robert wśród piłkarzy, którzy otrzymali największy aplauz.

19:52

Pedri, Araújo, Ansu Fati, Dembélé, Lewandowski and Raphinha received the loudest cheers during the squad presentation. — Barça Buzz (@Barca_Buzz) August 7, 2022

19:44 "Sezon rozpoczyna się z wielkim entuzjazmem i wieloma wyzwaniami. Celem, jak powiedział trener, jest walka o wszystko i zdobywanie tytułów" - swoje pięć groszy przed meczem dorzucił także Sergio Busquets.

19:42 Takiego przywitania nie mogło zabraknąć na klubowych mediach.

19:39 "Dziękujemy za wsparcie. To start wielkiego sezonu, w którym planujemy wygrywać trofea. To nasz główny cel. Obiecuję, że damy z siebie wszystko, ale potrzebujemy waszego wsparcia. Kibiców, mediów. Wszyscy musimy być zjednoczeni" - Xavi przywitał się ze stadionem tą oto krótką przemową.

19:37 Nie wiemy, jak wy, ale my mamy ciarki na poniższy dźwięk.

19:36

SE CAE el Camp Nou con LEWANDOWSKI #fcblivepic.twitter.com/M1cR4Xa8cQ — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 7, 2022

19:35 Donośne "Robert Lewandowskii" poniosło się po całym Camp Nou. Polak już kolejny raz oklaskiwany przez cały stadion. Sporo uśmiechu, widać, że nasz napastnik dobrze czuje się w nowej grupie.

19:34 Większość "starego" składu już zaprezentowana. Na murawie zaczynają meldować się piłkarze, którzy przyszli tego lata. A pośród nich... wiadomo kto.

19:32 Na murawie witani są już pierwsi piłkarze. Atmosfera dziś znakomita w stolicy Katalonii.

19:29 Na murawie Camp Nou pojawiają się pierwsi bohaterowie tego sezonu. Przez kibiców z owacjami przywitany Xavi.

19:24 Na Camp Nou coraz więcej i więcej kibiców. Powinno być sporo, zwłaszcza zważywszy na to, że mówimy o meczu towarzyskim. Warto jednak pamiętać, przez ile klub przeszedł przez ostatnie lata i jakie emocje oraz nadzieje towarzyszyły tegorocznym transferom.

19:23

Ya estamos en el Camp Nou para la presentación del Barça 2022/23 y el Barça - Pumas Trofeo Joan Gamper @DeportesCuatro@telecincoes#fcb#FCBlive#fcbarcelonapic.twitter.com/WNVvtHrPrC — David Ibáñez (@DavidIbanez5) August 7, 2022

19:22 A tu mała informacja dla tych, którzy są zainteresowani Memphisem Depayem. Holender, wciąż obecny w klubie poprzedni właściciel numeru 9, dziś w raporcie meczowym dostał "25".

19:18 Joan Laporta przed oficjalną prezentacją zespołu jeszcze podkręca transferowe zamieszanie. "Zbudowaliśmy silny skład, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa".

19:12 Mamy już także składy. Pan z dziewiątką na plecach oczywiście w pierwszej jedenastce.

19:12

The line-up for the Joan Gamper Trophy!



Barça vs Pumas pic.twitter.com/LwqipKMwEo — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2022

19:10 My w Polsce czekamy na pierwszy wieczór Roberta Lewandowskiego przed kibicami na Camp Nou, a z fanami Premier League w swoim stylu już przywitał się inny wielki napastnik. Gdy obaj panowie grali razem w Bundeslidze, Robert zazwyczaj odpowiadał na gole Erlinga Haalanda. Nie mamy nic przeciwko temu, aby i dziś było podobnie.

19:08

2 - Erling Haaland is the second Manchester City player to score a brace on his Premier League debut, following Sergio Agüero in August 2011. Heir. pic.twitter.com/gkPyTX7RKl — OptaJoe (@OptaJoe) August 7, 2022

19:04 Barcelona przypomniała w swoich mediach społecznościowych najładniejsze gole z poprzednich edycji pucharu imienia założyciela klubu. Oby za rok czy dwa taka kompilacja miała Roberta jako jednego z bohaterów.

18:53 Spora część kibiców już gotowa na dzisiejsze święto zarówno klubu, jak i właśnie samego Lewandowskiego.

18:52 Joan Laporta wie, jak przekonać do siebie także polskich kibiców.

18:50 A Primera Division dalej niewzruszona - będzie stwarzała problemy przy rejestracji nowych piłkarzy.

18:32 Robert już na miejscu.

18:28 Powinna być dzisiaj pełna kadra. Powinny być doskonałe nastroje na Camp Nou.

18:10 A tu taka ciekawostka, trochę będąca w cieniu prezentacji sporej liczby nowych zawodników przed kibicami na Camp Nou. Dziś na ukochany stadion wraca Dani Alves, który jeszcze kilka miesięcy temu znów bronił barw Barcy.

18:08

❝I will always be a Barça fan. A culer is back home❞



@DaniAlvesD2pic.twitter.com/LXXyWmYhLn — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2022

18:06 Czyli znamy już wstępny plan czasowy na dzisiejszy wieczór. Kwadrans po 19 wchodzimy na murawę, o 20 pierwszy gwizdek.

18:05





Spotify Camp Nou

- Barça's official squad presentation

- Kickoff of Barça vs. Pumas pic.twitter.com/YBbvI0BUqm — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2022

18:05 Robert zrobił spory szał podczas piątkowej prezentacji. Piłkarski świat był zachwycony technicznymi sztuczkami, którymi się popisywał. Aż przypomniały się czasy Ronaldinho Gaucho. Oby przypomniały się też w warunkach meczowych.

18:01 Źródło: Getty Images Robert Lewandowski został oficjalnie zaprezentowany jako gracz Barcelony

16:38 Początek meczu FC Barcelona - Pumas UNAM o godzinie 20.00.

16:38 Oglądasz Wideo: tvn24 Lewandowski: u trenera Xaviego widziałem błysk w oku

16:37 Później Polak odpowiadał na pytania dziennikarzy.

16:37 Oglądasz Wideo: SNTV Popis żonglerki Roberta Lewandowskiego na Camp Nou

16:36 Przypomnijmy, że w piątek Lewandowski został oficjalnie zaprezentowany na Camp Nou.

16:36 Oglądasz Wideo: Fakty po południu TVN24 Robert Lewandowski oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz FC Barcelony

16:35 W kadrze na dzisiejsze spotkanie oczywiście nie mogło zabraknąć "Lewego". Kibicom zaprezentują się również inne nowe nabytki, m.in. Raphinha czy Julian Kounde.

16:32 Rywalem katalońskiej drużyny jest meksykański klub Pumas UNAM.

16:31 W niedzielę odbędzie się coroczny mecz o Puchar Gampera, który poprzedza sezon ligowy.

16:30 Polak rozegra swój pierwszy mecz na stadionie Barcelony - legendarnym Camp Nou.