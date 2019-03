Espanyol wymęczył Barcelonę, ale Messi zapewnił trzy punkty

16.11.2018 | Na ten moment czekali wszyscy fani Barcelony. Po wielu miesiącach spekulacji Leo Messi w końcu podpisał nowy kontrakt z Dumą Katalonii. Argentyńczyk pozostanie w zespole do 2021 roku i jednocześnie zostanie najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie. To już jego czwarta nowa umowa w Barcelonie.

W 70. minucie Lionel Messi został sfaulowany tuż przed samym polem karnym i sędzia odgwizdał rzut wolny dla Barcelony. Argentyńczyk miał idealną okazję do zdobycia bramki. Lider Barcy uderzył piłkę lekko i precyzyjnie, a ta wpadła do bramki. Tak wydawało się w pierwszej chwili. Telewizyjne powtórki jednak pokazały, że Diego Lopeza pokonał kolega z drużyny.

"Marca" napisała, że był to samobój. Oficjalna strona internetowa La Ligi podawała w relacji na żywo, że było to trafienie piłkarza Barcelony.

Bramka na wagę spokoju

Wcześniej "Duma Katalonii" męczyła się z lokalnym rywalem. Więcej okazji podopieczni Ernesto Valverde stworzyli w pierwszej połowie, tylko mieli rozregulowane celowniki. Mylili się i Messi, i Luis Suarez. Swoją szansę zmarnował też Ivan Rakitić. Argentyńczyk miał w pierwszej części niezły strzał z rzutu wolnego, ale piłkę zdołał odbić Lopez. Tymczasem po uderzeniach Urugwajczyka i Chorwata piłka nieznacznie mijała słupek.

Messi w końcu do siatki trafił samodzielnie i żaden rywal palców w tym nie maczał. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki sfinalizował znakomitą sytuację w 89. minucie. Najpierw doskonałym wyrzutem w okolice koła środkowego akcję rozpoczął bramkarz Marc-Andre ter Stegen. Piłka szybko trafiła do Rakiticia, który pięknym otwierającym podaniem uruchomił Malcoma. Brazylijczyk wbiegł w pole karne, popatrzył i wycofał piłkę do nadbiegającego Messiego. Argentyńczyk musiał tylko dokładnie dostawić nogę.

FC Barcelona uzbierała 69 punktów po 29 meczach i pewnie zmierza po mistrzowski tytuł. Drugie w tabeli Atletico, które swój mecz z Deportivo Alaves także rozegra w sobotę, traci 13 punktów do lidera, a trzeci Real Madryt 15.

FC Barcelona - Espanyol 2:0 (0:0)