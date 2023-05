FC Barcelona - Osasuna: wynik i relacja z meczu 33. kolejki La Liga

Niewykluczone, że Katalonia z tego wczesnego wieczoru najbardziej zapamięta występ Frenkiego De Jonga. To Holender wygląda dziś naprawdę świetnie. Kilkukrotnie trybuny westchnęły na punkcie jego zagrań. To on odpowiadał za otwierający pass przy starciu Raphinhy z Fernandezem.

Frenkie De Jong What A Sexy Pass pic.twitter.com/v1ujpSmWTR — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) May 2, 2023

20:10