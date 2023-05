Męczarnie Barcelony, ale jest zwycięstwo. Kluczowe podanie "Lewego"

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ BARCELONA - OSASUNA w EUROSPORT.PL

W poprzedniej kolejce Barcelona 4:0 pokonała Betis, który od 33. minuty grał w osłabieniu. Tym razem podobny "prezent" otrzymała od Osasuny, a konkretnie Jose Herrando, który w pierwszej połowie faulował sunącego na bramkę Pedriego i zobaczył czerwoną kartkę. Jednak na tym podobieństwa się kończą.

Duma Katalonii miała przewagę, ale nie potrafiła jej udokumentować golem. Praktycznie niewidoczny był Lewandowski, który w dwóch poprzednich spotkaniach zdobywał bramki. Tym razem koledzy z zespołu zdawali się nie dostrzegać Polaka, a adresatem ich podań najczęściej był Raphinha.

Brazylijczyk miał dwie niezłe sytuacje, jednak żadnej z nich nie zakończył skutecznym strzałem. Ponadto uderzał bezpośrednio z rzutu wolnego, ale piłka przeleciała nad poprzeczką.

Najlepszą okazję zmarnował natomiast Pedri, który po akcji Balde strzelił wprost w bramkarza. Ponadto po rzucie rożnym niecelnie główkował Ronald Araujo i w efekcie obie ekipy schodziły do szatni z zerowym kontem bramkowym.

Barcelona powinna prowadzić przynajmniej jednym golem.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski był mało widoczny w pierwszej połowie

Szczęście Alby

W drugiej odsłonie zespół Xaviego podkręcił tempo, co szybko przełożyło się na kolejne sytuacje. Strzelali m.in. Ansu Fati i Frenkie De Jong, jednak znakomicie w bramce Osasuny sprawował się Aitor Fernandez. Bramkę mógł zdobyć także Ousmane Dembele, który z kilku metrów uderzył obok słupka.

Lewandowski? Był częściej przy piłce, ale przede wszystkim odgrywał do kolegów, gdyż obrońcy pilnowali go pieczołowicie. Ponadto w 79. minucie popisał się sprytem i z bliska skierował piłkę do bramki, ale sędzia słusznie nie uznał gola – chwilę wcześniej na spalonym został złapany inny piłkarz Barcelony.

Jednak Polak miał swój duży udział przy jedynym trafieniu w meczu. "Lewy" podał na głowę niepilnowanego De Jonga, który od razu zagrał do Jordiego Alby. Hiszpan miał sporo szczęścia, ale ostatecznie piłka po jego strzale przekroczyła linię bramkową. Była 85. minuta i ponad 78 tysięcy kibiców zgromadzonych na Camp Nou mogło odetchnąć z ulgą.

Trzy punkty zostają w stolicy Katalonii, a tytuł jest o krok.

Źródło: Getty Images Jordi Alba strzelił gola dla Barcelony

FC Barcelona – Osasuna 1:0 (0:0)

Bramka: Alba (85')