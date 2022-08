Media: widmo surowych sankcji wisi nad Barceloną

Oprócz Dumy Katalonii klubem, któremu grożą największe sankcje, jest Juventus. Powodem są nie tylko nieprawidłowości finansowe, ale również fakt, że wraz z Realem Madryt nadal są w sporze prawnym z UEFA, odkąd upadł pomysł powstania Superligi. "Bunt" klubów, które chciały stworzyć nowe międzynarodowe rozgrywki, potrwał zaledwie kilkanaście godzin.

Według "The Times" włoskie kluby (Juventus, AS Roma i Inter Mediolan), a także PSG i Barcelona, mogą dostać najsurowsze kary, nie tylko finansowe. Grozi im m.in. zakaz dokonywania transferów, a nawet wykluczenie z europejskich pucharów.

Obecny sezon będzie ostatnim, w którym obowiązują dotychczasowe regulacje finansowego fair play. Od 2023 roku UEFA planuje wdrożenie nowego systemu, który ograniczy wydatki na pensje piłkarzy, pensje trenerów, transfery i prowizje dla agentów do określonego procentu przychodu klubów w danym roku kalendarzowym. I tak w 2023 roku limit ma wynieść 90 procent przychodów, w 2024 r. 80 procent i 70 procent w 2025.

Duchy przeszłości straszą Barcelonę

"Chemia między nimi dodaje Barcelonie skrzydeł" Robert... czytaj dalej » Dobra wiadomość dla klubów jest taka, że sprawą nowego finansowego fair play będą mogły zwiększyć swój deficyt do 60 milionów w ciągu trzech lat. Do tej pory było to 30 milionów. Kontrole mają odbywać się co kwartał.

Jednak wcześniejsze regulacje i obostrzenia będą do tego momentu brane pod uwagę, co jest z kolei złą wiadomością m.in. właśnie dla Barcelony, która wykazała zdecydowanie większe straty. Według sprawozdania finansowego z września 2021 roku, do momentu objęcia funkcji szefa zarządu przez obecnego prezydenta Joana Laportę, straty wyniosły ponad 481 milionów euro. Jednak od momentu objęcia władzy przez nowy zarząd do czerwca 2021 roku, wykazano nieznaczne zyski.

Warto zaznaczyć, że zysk Barcelony pod wodzą duetu Sandro Rosell – Josep Maria Bartomeu, który rządził klubem od 2010 roku do marca 2021, wyniósł w sumie zaledwie 96 milionów euro. To właśnie oni doprowadzili Blaugranę do niemal finansowej katastrofy i wszystko wskazuje na to, że ich działania przyczynią się do kolejnych problemów, tym razem ze strony UEFA.

Według dziennikarki radia Cadena Cope, która od lat zajmuje się sprawami Barcelony, stanowisko klubu jest następujące: "Klub nie wie, że trwa jakiekolwiek postępowanie dotyczące Barcelony i finansowego fair play za sezon 2020/2021. Klub nie otrzymał żadnych dokumentów, żadnego powiadomienia. Gdyby coś takiego miało miejsce lub miało się wkrótce rozpocząć, to rozwiązanie sprawy zajęłoby kilka miesięcy".



Postura oficial del Barça:



NO les consta que haya una actuación abierta contra el Barça sobre el fair play financiero de la temporada 20-21.



No existe ni expediente, ni notificación.



Y en caso de que lo hubiera o se iniciara, tardaría meses en resolverse.@partidazocopehttps://t.co/8KF1qPY29c — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) August 23, 2022





Sprzedaż praw pomogła

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu straty katalońskiego klubu wynosiły 160 milionów euro, ale sprzedaż m.in. 25 procent praw telewizyjnych zagwarantowała przychód w wysokości ponad 200 mln euro. Później sprzedano dwóm innym podmiotom łącznie około 50 procent praw do Barca Studios, klubowej platformy służącej do tworzenia i dystrybucji materiałów audio i wideo, na czym zarobiono kolejne 200 mln.

Dzięki temu możliwa była realizacja hucznych transferów, w tym pozyskanie Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium, a następnie zgłoszenie większości nowych piłkarzy do rozgrywek La Liga. Jednak klub nadal musi szukać oszczędności, dlatego rozważana jest sprzedaż kilku zawodników, a nawet rozwiązanie kontraktu z tymi, którzy cieszą się zainteresowaniem na rynku transferowym i mogą liczyć na natychmiastowe oferty. Ponadto kilku piłkarzy ma zgodzić się na obniżkę pensji.