FC Barcelona - Manchester United: wynik na żywo i relacja live

65 minuta Jest za to odgwizdane przewinienie na Gavim po drugiej stronie boiska. Barca będzie miała rzut wolny na wprost bramki Manchesteru.

64 minuta Marcus Rashford padł w polu karnym po starciu z rywalem, ale sędzia nie zdecydował się na podyktowanie jedenastki.

59 minuta GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Manchester United obejmuje prowadzenie! Rashford w banalny sposób ograł Raphinhę przy linii końcowej, wrzucił w pole karne, a tam samobójcze trafienie zaliczył Kounde.

58 minuta Krótkie rozegranie z narożnika, a po chwili dośrodkowanie zatrzymało się na obrońcach.

57 minuta Rzut rożny dla Barcelony.

55 minuta Mecz wreszcie nabrał prawdziwych rumieńców! Tym razem Raphinha mocno uderzał z dystansu, lecz De Gea popisał się udaną interwencją.

53 minuta GOOOOOOOOOOOOL! 1:1 Marcus Rashford świetnie uciekł Marcosowi Alonso w polu karnym i zaskoczył ter Stegen strzałem z ostrego kąta!

52 minuta Casemiro w odpowiedzi pokusił się o strzał z dystansu, ale zabrakło mu precyzji.

50 minuta GOOOOOOOOOOOOOOL! Barcelona prowadzi 1:0! Marcos Alonso idealnie zamknął dośrodkowanie z rzutu rożnego i posłał piłkę do bramki głową.

48 minuta Jadon Sancho zmarnował wymarzoną szansę pod bramką rywali po niepewnym zachowaniu Araujo. Z kilku metrów uderzył obok słupka.

47 minuta Raphinha potężnie uderzył z obrotu z około 20 metrów, piłka minimalnie minęła słupek!

46 minuta Lewandowski starł się z dwoma rywalami w polu karnym Manchesteru, walcząc o piłkę. Sędzia odgwizdał przewinienie Polaka.

46 minuta FC Barcelona rozpoczęła drugą połowę przy piłce.

19:49 Piłkarze obu ekip wracają już na boisko.

19:40 Statystyki tej części meczu podkreślają przewagę Manchesteru United pod względem jakości akcji ofensywnych:

Barcelona 0-0 Man Utd HT:



xG: 0.46-1.1

Shots: 7-7

Shots on target: 2-3

Touches in opp. box: 17-11

Possession: 61%-39%

Fouls: 6-6



45 minuta Koniec pierwszej odsłony. Póki co wynik bezbramkowy.

45 minuta Nieudane dośrodkowanie Araujo do Lewandowskiego w szesnastce. Piłka przeleciała Polakowi wysoko nad głową. Nie na takie podania czeka.

45 minuta 2 minuty doliczone do pierwszej połowy.

44 minuta Lewandowski ścigał się o piłkę z Varanem, ale był bez szans w pojedynku biegowym. Defensor Manchesteru dysponują niesamowitym przyspieszeniem.

43 minuta Gavi ostro faulowany w środku boiska przez Varane’a. Francuz zasłużenie ukarany żółtą kartką.

41 minuta Sergi Roberto zastępuje Pedriego na murawie.

41 minuta Pedri ma jakieś problemy mięśniowe. Potrzebuje pomocy medycznej, wygląda na to, że konieczna będzie zmiana.

40 minuta Kolejna nieudana akcja Brazylijczyka, faulował w ofensywie Malacię.

39 minuta Raphinha fatalnie dośrodkował z rzutu rożnego, podając piłkę po ziemi do pierwszego z obrońców.

37 minuta Alba z celnym strzałem na bramkę rywali, do końca przeszkadzał mu Wan-Bissaka i De Gea poradził sobie z obroną.

34 minuta Sancho doskonale wypuścił z przodu Rashforda, ten oddał dobry strzał, ale kapitalną interwencją popisał się ter Stegen. Coraz bardziej zarysowuje się przewaga Manchesteru United.

32 minuta Wrzutka Rashforda w głąb pola karnego Barcy zatrzymała się na obrońcach. Przyjezdni mieli jeszcze kolejny korner, lecz nie stworzyli zagrożenia pod bramką.

31 minuta Jordi Alba ukarany żółtą kartką za dyskusje z arbitrem.

30 minuta Manchester nie zwalnia tempa. Goście z kolejną szansą po rzucie wolnym, główkował Casemiro, ale bramkarz Barcelony znów był na posterunku.

28 minuta Wout Weghorst doczekał się znakomitej szansy na otwarcie wyniku po błędzie Barcelony, ale przegrał pojedynek z ter Stegenem.

27 minuta W odpowiedzi dobry rajd Aarona Wan-Bissaki, podawał do Sancho, ale ten nie uderzył w światło bramki.

26 minuta Lewandowski dostał podanie na linii pola karnego, ale Varane doskoczył do niego w mgnieniu oka i wybił mu futbolówkę spod nóg.

25 minuta David De Gea pewnie piąstkuje piłkę po rzucie rożnym dla Barcelony.

23 minuta Doszło do małego spięcia między Gavim i Fernandesem. Sędzia uspokoił sytuację bez wyciągania kartek.

22 minuta Goście nie stworzyli zagrożenia po dośrodkowaniu z narożnika boiska.

21 minuta Nerwowe podanie Kounde w stronę własnej bramki. Marc-Andre ter Stegen musiał wybić piłkę na rzut rożny.

20 minuta Jordi Alba irytuje dziś niedokładnymi zagraniami w ofensywie. Kilkukrotnie łatwo oddał już futbolówkę przeciwnikom.

19 minuta Pedri instynktownie złożył się do strzału z trudnej pozycji, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką.

18 minuta Lewandowski ponownie głęboko się cofnął i dał sobie odebrać piłkę w środkowej strefie.

16 minuta Długie podanie od Julesa Kounde do wychodzącego na czystą pozycję Raphinhii nie dotarło do adresata.

15 minuta Dośrodkowanie Jordiego Alby z lewego skrzydła zatrzymało się na pierwszym defensorze.

14 minuta Fred faulowałem zatrzymał Pedriego w środku pola.

13 minuta Marcos Alonso bezpośrednio strzelał na bramkę rywali ze rzutu wolnego, wyraźnie zabrakło mu jednak precyzji.

11 minuta Zakotłowało się w okolicach bramki Manchesteru. Powalczył Lewandowski, uderzał Gavi, lecz został zablokowany. Jest jeszcze rzut wolny dla gospodarzy sprzed pola karnego.

9 minuta Lewandowski oddał pierwszy strzał. David De Gea pewnie obronił jednak uderzenie Polaka z pola karnego.

8 minuta Kolejne groźne dośrodkowanie w szesnastkę Barcelony, tym razem podawał Jadon Sancho, lecz sytuację wyjaśnił Alonso.

7 minuta Dobre dośrodkowanie Marcusa Rashforda w pole karne, zrobiło się małe zamieszanie, ale strzał Bruno Fernandesa został zablokowany.

5 minuta Raphinha przed obiecującą szansą w ofensywie, ale nie zmieścił się w boisku i wypadł z piłką poza linię końcową.

4 minuta Lewandowski cofnął się głęboko na własną połowę, by pomóc w utrzymaniu piłki.

2 minuta Czerwone Diabły od razu ruszyły do ataku, ale Katalończycy nie dali się zaskoczyć.

1 minuta Piłka w grze. Od środka boiska rozpoczęli goście z Manchesteru.

18:45 Główni bohaterowie dzisiejszego widowiska wysłuchali na murawie hymnu Ligi Europejskiej. Czekamy na pierwszy gwizdek sędziego Maurizio Marianiego.

18:41 Piłkarze ustawiają się już w tunelu, za chwilę pojawią się na boisku.

18:34 Do rozpoczęcia meczu pozostało już niewiele ponad dziesięć minut. Przypominamy wyjściowe jedenastki obu drużyn:

18:34 Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia - Fred, Casemiro - Sancho, Fernandes, Rashford - Weghorst.

18:33 FC Barcelona: Ter Stegen - Kounde, Araujo, Alonso, Alba - De Jong, Kessie, Pedri - Gavi, Lewandowski, Raphinha.

18:28 Atmosfera na Camp Nou zapowiada się dziś kapitalnie. Wystarczy posłuchać kibiców, którzy dopiero zapełniają stadion.

18:22 Brytyjskie media nie mają wątpliwości, na kogo trzeba zwrócić dziś największą uwagę. Skuteczność Lewandowskiego w europejskich pucharach robi duże wrażenie.

18:16 Warto podkreślić, że Czerwone Diabły jeszcze nigdy nie pokonały Barcelony na Camp Nou. Dwukrotnie wywiozły remis z tego terenu, ostatnio w 2008 roku.

18:13 Będzie to 14. spotkanie między Barceloną i Manchesterem United. Dotychczasowy bilans jest korzystny dla hiszpańskiego klubu, który triumfował w 6 z 13 meczów.

All time record between Barcelona and Manchester United:



Barcelona wins: 6

Draws: 4

Manchester United wins: 3



18:07 Lewandowski zdobył pięć bramek w pięciu występach tej edycji Ligi Mistrzów. Dziś przekonamy się, czy będzie równie skuteczny na zapleczu najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek. Duma Katalonii już na początku tej rywalizacji trafiła na jednego z najsilniejszych przeciwników w stawce.

18:01 Drużyna prowadzona przez trenera Xaviego Hernandeza w Lidze Europy chce powetować sobie niepowodzenia w Lidze Mistrzów, gdzie w sześciu meczach grupy C zdobyła siedem punktów, straciła 12 bramek i zajęła dopiero trzecie miejsce - za Bayernem Monachium i Interem Mediolan, a przed Viktorią Pilzno.

17:54 A tak zagrają gospodarze. W pierwszym składzie oczywiście Robert Lewandowski.

17:54 Tak wygląda wyjściowy skład Czerwonych Diabłów.

17:49 Po przeciwnej stronie barykady Czerwone Diabły, które od 10 listopada rozegrały 17 spotkań o stawkę, z których wygrały 14, dwa zremisowały, a przegrały tylko 22 stycznia z liderem tabeli Arsenalem.

17:49 Od 1 stycznia Duma Katalonii wygrała wszystkie jedenaście meczów o stawkę, dzięki czemu zdobyła Superpuchar Hiszpanii, awansowała do półfinału Pucharu Króla, a w lidze wypracowała ośmiopunktową przewagę nad wiceliderem Realem Madryt.