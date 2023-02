Lewandowski nie zachwycił Hiszpanów w meczu z Manchesterem United

Gospodarze jako pierwsi wyszli na prowadzenie. Pięć minut po przerwie wynik otworzył Marcos Alonso, wykorzystując dośrodkowanie z rzutu rożnego. Chwilę później przegrał jednak pojedynek z Marcusem Rashfordem, który doprowadził do wyrównania. Drużyna z Manchesteru poszła wówczas za ciosem. Jules Kounde pod presją rywali pechowo skierował piłkę do własnej bramki. Wynik ostatecznie ustalił Raphinha, którego dośrodkowanie w stronę Lewandowskiego przerodziło się w zaskakującego gola. Barcelona uratowała się w meczu z Manchesterem United. Lewandowski zamieszany w gola To było... czytaj dalej »

Skończyło się na 2:2.

Przeciętne oceny Lewandowskiego

Kapitan reprezentacji Polski po raz pierwszy w karierze miał okazję zmierzyć się z drużyną z Old Trafford. Zaczął obiecująco, już w 9. minucie oddał pierwszy celny strzał na bramkę rywali i David De Gea musiał wykazać się przy obronie. Było to ostatnie celne uderzenie Lewandowskiego w tym meczu, choć przebywał na boisku do końcowego gwizdka. Najlepszy strzelec Barcelony miał jednak spory udział przy trafieniu na 2:2. Skupił na sobie uwagę defensywy angielskiego zespołu, dzięki czemu piłka wstrzelona w pole karne przez Raphinhę znalazła drogę do siatki.

Kataloński dziennik "Sport" ocenił występ Lewandowskiego na 6 w 10-stopniowej skali.

"Polak przez cały czas był uważnie pilnowany. Swojej szansy doczekał się już po ośmiu minutach, ale potem miał już więcej pracy niż kontaktu z piłką. Nie dotknął jej, ale wystarczająco zmylił De Geę, by Raphinha strzelił gola" – podsumowano krótko jego grę.

Taką samą notę od "Sportu" otrzymali: Marc-Andre ter Stegen, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gavi, Andreas Christensen, Ansu Fati oraz Alejandro Balde.

Źródło: Getty Images Lewandowski bez gola w meczu z Manchesterem United

Kolejny dziennik z Katalonii - "Mundo Deportivo" - miał więcej zarzutów do gry Lewandowskiego przeciwko Manchesterowi United.

"Stracił inspirację w ataku. Zawiódł w sytuacjach, w których zwykle nie chybia, a De Gea obronił jego jedyny celny strzał. Zawsze budzi jednak grozę w polu karnym, a jego upór w stosunku do Varane'a sprawił, że Raphinha trafił na 2:2" - oceniono polskiego napastnika. Kontuzja Pedriego. Barcelona na dłużej może stracić swojego kluczowego zawodnika Pedri, kluczowy w... czytaj dalej »

Raphinha bohaterem, Kounde rozczarowaniem

Oba katalońskie tytuły zgodnie najbardziej chwaliły Raphinhę, który zakończył mecz z golem i asystą. "Sport" przyznał mu najwyższą w zespole notę 8 (taką samą otrzymał jeszcze Ronald Araujo). W komentarzu zaznaczono, że w pierwszej połowie Brazylijczyk przeplatało dobre zagrania nieudanymi, ale po przerwie zrobił dużą różnicę na boisku.

"Mundo Deportivo" dodało, że zmiana wyróżniającego się skrzydłowego przed końcem meczu była błędem gospodarzy.

"Nikt nie rozumiał jego zmiany, kiedy był najlepszy na boisku. On również" - zaznaczono, nawiązując do jego niezadowolenia, gdy schodził na ławkę rezerwowych.

Najwięcej krytyki w zespole Barcelony zebrał strzelec samobójczego gola, czyli Kounde. Według katalońskich dziennikarzy był to jeden z jego najgorszych meczów. Wytknięto mu nieudane zagrania i błędy przy obu bramkach dla angielskiej drużyny.

Wyniki pierwszych meczów baraży o 1/8 finału:



Barcelona - Manchester United 2:2 (0:0)

Szachtar Donieck - Rennes 2:1 (2:0)

Ajax Amsterdam - Union Berlin 0:0

FC Salzburg - AS Roma 1:0 (0:0)

Juventus Turyn - Nantes 1:1 (1:0)

Sporting Lizbona - FC Midtjylland 1:1 (0:0)

Bayer Leverkusen - AS Monaco 2:3 (0:1)

Sevilla - PSV Eindhoven 3:0 (1:0)