Wyjątkowa dedykacja piłkarza Barcelony

Zmarły 9 lutego po bardzo długiej i ciężkiej chorobie w wieku 63 lat Marcos Alonso Pena występował między innymi w FC Barcelonie w latach 1982-1987. W tym czasie rozegrał w niej prawie 130 meczów.

Ładny strzał głową

W czwartek jego syn wystąpił po raz pierwszy od dnia śmierci ojca. W starciu Primera Division z Villarrealem (1:0) 12 lutego nie pojawił się na murawie.

W 50. minucie Marcos Alonso wykorzystał dośrodkowanie Raphinhi z rzutu rożnego. Ładnym uderzeniem głową przy słupku zaskoczył Davida de Geę i dał gospodarzom prowadzenie 1:0. Tym samym strzelił trzeciego gola w sezonie.

Po zdobytej bramce 32-letni Hiszpan był wyraźnie wzruszony. Wyraźnym gestem w stronę nieba wskazał, komu dedykuje gola.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2. Rewanż 23 lutego w Manchesterze.

Źródło: Getty Images Marcos Alonso zadedykował gola zmarłemu tacie

Nie przebił się w Madrycie

Alonso jest wychowankiem Realu Madryt. W ekipie Królewskich kariery nie zrobił. W pierwszym zespole zagrał tylko raz.

Szybko zdecydował się na wyjazd za granicę. Występował w angielskim Boltonie, potem we Fiorentinie we Włoszech i ponownie na Wyspach Brytyjskich - w Sunderlandzie.

W 2016 roku trafił do Chelsea. Latem 2022 roku po wygaśnięciu kontraktu z londyńskim zespołem przeszedł do FC Barcelony. Początkowo podpisana na jeden sezon umowa w styczniu tego roku została przedłużona do 30 czerwca 2024 roku.

FC Barcelona - Manchester United 2:2 (0:0)

Bramki: Alonso 50', Raphinha 76' - Rashford 53', Kounde 59'- sam.