Lewandowski na okładkach w Hiszpanii. "Niech to będzie magiczna noc"

Pierwszy taki mecz dla Lewandowskiego. "Nowe wyzwanie" Szlagierowy mecz... czytaj dalej » Z jednej strony Duma Katalonii - od 1 stycznia wygrała wszystkie jedenaście meczów o stawkę, dzięki czemu zdobyła Superpuchar Hiszpanii, awansowała do półfinału Pucharu Króla, a w lidze wypracowała ośmiopunktową przewagę nad wiceliderem Realem Madryt.

Po przeciwnej stronie barykady Czerwone Diabły, które od 10 listopada rozegrały 17 spotkań o stawkę, z których wygrały 14, dwa zremisowały, a przegrały tylko 22 stycznia z liderem tabeli Arsenalem.

Czy zatem dwumecz pomiędzy dwoma uznanymi firmami nie jawi się bardziej jako starcie rodem z Ligi Mistrzów, a nie Ligi Europy? Tak widzą je media w Hiszpanii.

Katalońskie media o meczu Barcelona - Manchester United

"Starcie z Ligi Mistrzów" - zapowiada mecz "Mundo Deportivo", a na okładce Robert Lewandowski i Marcus Rashford. Przez pryzmat napastników reprezentacji Polski i Anglii zapowiadana jest czwartkowa konfrontacja. Co ciekawe, dla snajpera Barcelony będzie to dopiero pierwszy mecz w karierze przeciwko Czerwonym Diabłom.

"Obie ekipy są w najlepszej formie na kontynencie i zmierzą się na Camp Nou w meczu pełnym historii" - podkreśla katalońska gazeta.



#LaPortadaMD



'Duelo de Champions'https://t.co/RrgsNp7stupic.twitter.com/Zspi0BJHrY — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 15, 2023





Polski snajper zdobi również okładkę czwartkowego wydania dziennika "L'Esportiu". "Słodki moment Barcy i poziom rywala w 1/16 finału generują ekscytację w europejskim powrocie po odpadnięciu z Ligi Mistrzów" - piszą dziennikarze.



EUROPA, ARA SÍ, la portada de @lesportiuCAT@FCBarcelona_cat@Penya1930@FCBbasket@FCBhandbol@fcandorrapic.twitter.com/B6XDjUMNK9 — L'Esportiu (@lesportiuCAT) February 15, 2023





Zespół Xaviego Hernandeza będzie chciał powetować sobie niepowodzenia w Lidze Mistrzów, gdzie w sześciu meczach grupy C zdobył siedem punktów, stracił 12 bramek i zajął dopiero trzecie miejsce. Czerwone Diabły w ogóle do niej nie awansowały. Muszą się zadowalać grą drugich co do ważności europejskich rozgrywkach.

"Niech to będzie magiczna noc" - życzy sobie kataloński "Sport". "Barca chce odzyskać prestiż w Europie" - zaznacza.



#PortadaSPORT



”Que sea una noche mágica” es el gran titular de nuestra portada de hoyhttps://t.co/I6bVGlm4ir — Diario SPORT (@sport) February 15, 2023





FC Barcelona - Manchester United: kiedy i o której mecz?

Starcie Dumy Katalonii z Czerwonymi Diabłami odbędzie się w czwartek 16 lutego na Camp Nou. Początek o 18.45. Relacja na żywo w eurosport.pl.