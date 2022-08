FC Barcelona - Manchester City. Relacja na żywo i wynik meczu

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

52 minuta Spokojny początek drugiej połowy. Od kilku minut gra toczy się w środku pola.

22:41 W przerwie doszło do kilku zmian w obu zespołach. W Barcelonie Fati zastąpił Torresa. W ekipie gości z boiska zeszli Lewis, Walker i Gomez, a w ich miejsce weszli Cancelo, Stones oraz Wilson-Esbrand.

47 minuta Fantastyczna okazja Manchesteru City. Dwukrotnie uderzał Alvarez, ale bardzo dobrze w bramce tym razem spisał się Pena. Dobitka Mahreza poleciała wysoką nad bramką Barcelony.

22:36 Zaczynamy drugą część spotkania.

22:21 Ciekawe pierwsze 45 minut na Camp Nou. Początkowo zdecydowaną przewagę mieli gospodarze, ale z czasem goście potrafili się odgryzać ekipie Xaviego. Oba gole padły po wyraźnych błędach bramkarzy. Czekamy na drugą połowę i Roberta Lewandowskiego na boisku.

22:18 Koniec pierwszej połowy. Przerwa.

42 minuta Obie ekipy już wyraźnie czekają na zakończenie pierwszej połowy.

37 minuta Dobra akcja Barcelony. Aubameyang rozrzucił piłkę na prawe skrzydło, gdzie na wolne pole wychodził Raphinha. Brazylijczyk zbyt długo składał się jednak do strzału i na Camp Nou wciąż remis 1:1.

22:08 W taki sposób do remisu doprowadził Aubameyang:

22:07

Barcelona Goal



Aubameyang



pic.twitter.com/aLggdELZmR — Barça Spaces (@BarcaSpaces) August 24, 2022

34 minuta Spokojniejszy fragment meczu. Częściej przy piłce znajdują się teraz gracze Guardioli.

29 minuta Goool. 1:1. Aubameyang. Po dośrodkowaniu ze stałego fragmentu gry piłka spadła pod nogi Gabończyka, który mocnym strzałem z ostrego kąta pokonał Ortegę. Wydaje się, że bramkarz mistrzów Anglii mógł lepiej spisać się przy tym uderzeniu.

27 minuta Bardzo łatwa strata Kounde, ale Palmer z kilkunastu metrów uderza piłkę wysoko nad bramką gospodarzy.

22:00 W taki sposób goście strzelili gola otwierającego wynik meczu:

21:59

Man City Goal



What an error by Inaki Pena…



pic.twitter.com/c76PFmi3SU — Barça Spaces (@BarcaSpaces) August 24, 2022

25 minuta Odważna akcja Alby, ale szarżującego bocznego obrońcę świetnie powstrzymali defensorzy City.

21 minuta Goool. 1:0 dla Manchesteru City. Fatalny błąd popełnił w tej sytuacji Inaki Pena. Golkiper nie złapał łatwej piłki dośrodkowywanej przez jednego z graczy gości. Formalności, strzałem do pustej bramki dopełnił Julian Alvarez i mamy niespodziewane prowadzenie The Citizens.

21:52 Starcie Barcelony z City rozpoczęło symboliczne kopnięcie przez Unzuę:

21:51

An honorary kickoff from Juan Carlos Unzué



#TeamALSpic.twitter.com/WBJLSMpAE8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022

17 minuta Na spalonym tym razem Sergi Roberto.

21:49 Przed meczem doszło do serdecznego przywitania byłych gwiazd Bundesligi:

21:48 Źródło: Getty Images Robert Lewandowski i Erling Haaland przywitali się bardzo serdecznie

13 minuta W początkowej fazie spotkania podopieczni Pepa Guardioli mają ogromne problemy z przedostaniem się na połowę gospodarzy.

10 minuta Piłkarze Dumy Katalonii wciąż mają optyczną przewagę, ale po świetnym początku w ich wykonaniu gra przeniosła się do środka pola.

5 minuta Kolejna świetna okazja dla gospodarzy. Kessie ruszył z głębi pola, oddał strzał zza pola karnego, ale trafił jedynie w słupek. Nadal 0:0.

3 minuta Pierwsza groźna akcja Barcelony i było blisko premierowego gola. Po dośrodkowaniu z prawej strony Aubameyang uderzył piłką głową, ale trafił wprost w dobrze ustawionego Ortegę.

21:33 Zaczynamy. Spotkanie przy piłce rozpoczną goście.

21:31 Pierwsze, symboliczne kopnięcie w tym starciu wykonał sam Unzue.

21:29 Obie drużyny są już na murawie Camp Nou. Za chwilę początek meczu.

21:28 Na ławce rezerwowych dzisiejsze spotkanie rozpoczynają największe gwiazdy obu zespołów - Robert Lewandowski i Erling Haaland:

21:20 Przed meczem piłkarze Barcelony wysłuchali przemowy wygłoszonej przez ambasadora spotkania - Juana Carlosa Unzuę:

21:19

Juan Carlos Unzué spoke to the players ahead of #BarçaManCity



#TeamALSpic.twitter.com/eynQ1z00Jf — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022

21:13 Oto piłka na dzisiejsze spotkanie Barcelony z Manchesterem City:

21:04 Po 20.00 na stadion przyjechali gracze Dumy Katalonii:

21:03

The players have arrived at Spotify Camp Nou!

#BarçaManCitypic.twitter.com/SzZljTL9iG — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022

21:02 Piłkarze gości rozgrzewają się już na murawie Camp Nou:

20:52 To z kolei wyjściowy skład Manchesteru City.

20:51 Znamy już pierwszą jedenastkę Barcelony na mecz. Trener Xavi pozostawił na razie na ławce Lewandowskiego.

20:34 W tym trzecim komplecie strojów piłkarze Barcy wybiegną dziś na boisko.

20:33

Ready for our first match in the third kit — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022

20:33 Lewandowski w środę zaprezentował nową koszulkę meczową.

20:30 Środowa konfrontacja zostanie rozegrana na rzecz ludzi ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Trener Xavi i m.in. Robert Lewandowski spotkali się w poniedziałek z ​​Juanem Carlosem Unzue, który choruje na ALS i jest ambasadorem tego meczu.