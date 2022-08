Lewandowski dostał wolne, Barcelona zremisowała z Manchesterem City

RELACJA Z MECZU FC BARCELONA - MANCHESTER CITY

Na stadionie Barcelony pierwszy kopnął piłkę. To on doprowadził do wielkiego meczu Wzruszający... czytaj dalej » Pieniądze ze środowego meczu zostaną przeznaczone na Fundację Luzon, wspierającą osoby u których wykryto nieuleczalną chorobą znaną jako SLA – stwardnienie zanikowe boczne. Właśnie z tą chorobą zmaga się 55-letnie Juan Carlos Unzue, w przeszłości m.in. bramkarz i asystent trenera Barcelony, z którą w tej drugiej roli wygrał m.in. Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata czy dwa mistrzostwa Hiszpanii. To on był jedną z osób odpowiedzialnych za organizację meczu i jako pierwszy kopnął piłkę.

Ci, którzy szukali w wyjściowym składzie Roberta Lewandowskiego, mogli być nieco zaskoczeni. Trener Xavi Hernandez zdawał sobie sprawę, że w niedzielę jego zespół rozegra mecz ligowy z Realem Valladolid i tym razem nie może sobie pozwolić na stratę punktów z niżej notowanym rywalem, co miało miejsce w 1. kolejce La Liga . Dlatego Polak usiadł na ławce rezerwowych, ale chyba każdy kibic na wypełnionym niemal po brzegi Camp Nou liczył, że choć na chwilę pojawi się na murawie.

Źródło: Getty Images Haaland i Lewandowski odbyli pogawędkę przed meczem. Obaj zaczęli na ławce

Błędy bramkarzy, gol "zastępcy"

Zamiast "Lewego" na szpicy wybiegł Pierre-Emerick Aubameyang, ostatnio łączony z transferem do Chelsea.

To właśnie Gabończyk mógł już na początku strzelić gola, ale piłkę po jego uderzeniu głową zdołał odbić rezerwowy bramkarz The Citizens Stefan Ortega. Warto zaznaczyć, że w pierwszej połowie była to jedna z jego nielicznych dobrych interwencji. Jednak najpierw nie popisał się jego odpowiednik w bramce Dumy Katalonii.

Była 22. minuta. Pomocnik City Sergio Gomez głęboko dośrodkował w pole karne, a nieatakowany Inaki Pena wypuścił piłkę z rąk. Julian Alvarez tylko dostawił nogę. 1:0 dla zespołu Josepa Guardioli.

Kilka minut później równie nieudaną interwencją odpowiedział Ortega. Tym razem po rzucie wolnym piłka trafiła pod nogi Aubameyanga, który natychmiast uderzył w okolice bliższego słupka. Choć miejsca było mało, to bramkarz źle odczytał intencje strzelca. 1:1.

Źródło: Getty Images Aubameyang doprowadził do wyrównania

W pierwszej połowie więcej przemyślanych akcji i lepszą grę w obronie zaprezentowali piłkarze City. Barcelona starała się grać "na pamięć", często traciła piłkę, a Jules Kounde był swoich poczynaniach jeszcze bardziej niepewny, nuż Inaki Pena.

Cios za cios

Po zmianie stron obaj trenerzy dokonali zmian, ale na murawie nadal próżno było szukać "Lewego" bądź snajpera Manchesteru City Erlinga Haalanda. Nie znaczy to jednak, że nie było ciekawie. Obie drużyny zaczęły grać odważniej, choć cały czas brakowało przede wszystkim precyzji.

W 67. minucie, po okresie przewagi klubu z Premier League, gola niespodziewanie strzeliła Barcelona. Tym razem błąd popełnił doświadczony pomocnik Kevin De Bruyne, który zdecydował się na ryzykowane podanie zakończone stratą, a następnie zaspali obrońcy The Citizens. Frenkie de Jong nie zmarnował okazji i trafił do pustej bramki.

Odpowiedź gości była natychmiastowa, tym razem po składnej akcji. Cancelo zagrał wzdłuż bramki, a bardzo aktywny 20-letni Cole Palmer trafił z bliska.

Depay z golem

Na tym nie koniec emocji. Kolejnego gola w spotkaniu strzelił Memphis Depay, z którym ostatnio Barcelona była gotowa rozwiązać kontrakt. Gdy stało się jasne, że Juventus nie osiągnie porozumienia z piłkarzem, Xavi postanowił dać mu szansę po przerwie. Holender spisał się dobrze, bo nie tylko zaliczył asystę przy trafieniu de Jonga, ale sam tez w świetny sposób wykorzystał podanie Sergiego Roberto.

Źródło: Getty Images Depay strzelił trzeciego gola dla Barcelony

Później zrobiło się nerwowo, gdyż po zderzeniu z jednym z piłkarzy Barcelony poważnie ucierpiał Luke Mbete. 18-letni zawodnik City przez chwilę nie podnosił się z murawy. Ostatecznie założono mu kołnierz usztywniający i zwieziono z murawy, gdy leżał na noszach.

Po wznowieniu spotkaniu niemal od razu padł kolejny gol. Tym razem z rzutu karnego podyktowanego za faul na Haalandzie. Wykorzystał go Riyad Mahrez.

A Lewandowski? W przeciwieństwie do Haalanda, który spędził na boisku kilkanaście minut, Polak nie podniósł się z ławki rezerwowych. Oglądał mecz w doborowym towarzystwie, obok niego siedzieli m.in. Pedri i Ousmane Dembele. Napastnik Barcelony ma jednak błyszczeć w najbliższą niedzielę, w środę mógł się zrelaksować.

FC Barcelona – Manchester City 3:3 (1:1)

Bramki: Aubameyang (29'), de Jong (66'), Depay (79') - Alvarez (21'), Palmer (70'), Mahrez (90+9 – rzut karny)