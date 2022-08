Na stadionie Barcelony pierwszy kopnął piłkę. To on doprowadził do wielkiego meczu

Zobacz obrazki przed meczem Barcelona – Inter Miami. Do Barcelony w ostatnim czasie dołączył Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski i FC Barcelona błysnęli w niedzielnym ligowym meczu z Realem Sociedad, pokonując rywala na jego boisku 4:1. Sygnał do ataku, już w pierwszych sekundach, dał polski napastnik. Prawdziwy koncert gry zespół Blaugrany dał jednak dopiero po przerwie.

Unzue cierpi na stwardnienie zanikowe boczne (zwane także chorobą Lou Gehriga lub SLA). To nieuleczalna, stopniowo postępująca choroba układu nerwowego. W 2020 roku musiał zrezygnować z pracy asystenta trenera Luisa Enrique, ale się nie załamał.

Charytatywny mecz Unzue

Wyjątkowe spotkanie z udziałem Lewandowskiego Były zawodnik i... czytaj dalej » Po dwóch latach Unzue porusza się na wózku. Jak powiedział w wywiadzie dla katalońskiego "Sportu" choroba postępuje i jest mu coraz trudniej normalnie funkcjonować.

Mimo ograniczeń były trener jest bardzo aktywnym człowiekiem i działa na rzecz chorych na SLA. To on wpadł na pomysł meczu charytatywnego między Barceloną i Manchesterem City. Środki miały być zbierane na rzecz walki z SLA. W obu klubach wszyscy podchwycili pomysł i w środę doszło do spotkania na Camp Nou.

Osobą, która jako pierwsza kopnęła piłkę w tym meczu był oczywiście Unzue. Nie było to dla niego łatwe zadanie, ale na pewno niezwykle satysfakcjonujące. Wzruszony Hiszpan odebrał gratulacje m.in. od Sergio Busquetsa za doprowadzenie ambitnego projektu do pomyślnego zakończenia. Brawo działaczowi biło ponad 91 tysięcy ludzi na stadionie.

- Mentalnie mam się nawet lepiej niż w dniu, w którym poinformowałem, że cierpię na SLA - powiedział Unzue przed meczem w wywiadzie dla "Sportu". - Czuję się potrzebny. Mam ten przywilej, że mogę pomagać w tak ważnej sprawie, przez co czuję się bardzo dobrze i nie brakuje mi pozytywnej energii. Będę działał, dopóki starczy mi sił na zbierania środków finansowych dla osób, które ich potrzebują, by badać tę chorobę - zapewnił.



An honorary kickoff from Juan Carlos Unzué



#TeamALSpic.twitter.com/WBJLSMpAE8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022

Środowy mecz dostarczył sporych emocji. Zwłaszcza w drugiej połowie kibice zgromadzeni na Camp Nou nie mogli narzekać na nudę. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 3:3.

Robert Lewandowski oglądał poczynania kolegów z ławki rezerwowych. W niedzielę czeka go ligowy mecz z Realem Valladolid i trener najwyraźniej postanowił dać mu odpocząć.