Inter prowadził od trzeciej minuty. Piękne gole Suareza uratowały Barcelonę

W środowy wieczór oba zespoły planowały wywalczyć pierwsze trzy punkty w tej edycji Ligi Mistrzów. W premierowej kolejce Barcelona zremisowała bowiem z Borussią Dortmund 0:0, a Inter ze Slavią Praga 1:1.

Szybki gol Interu

Po raz pierwszy w tym sezonie w wyjściowym składzie Barcelony zobaczyliśmy wielkie trio: Leo Messi - Luis Suarez - Antoine Griezmann. Wszystko dlatego, że słynny Argentyńczyk od początku sezonu leczył kontuzje. Ostatnio miał uraz mięśnia przywodziciela lewego uda. Kibice na Camp Nou z radością przywitali w zespole swojego kapitana i liczyli na jego gole.



Niespodziewanie, początek spotkania nie należał do Messiego, a do jego rodaka - Lautaro Martineza. 22-letni napastnik Interu potrzebował tylko trzech minut, by cieszyć się z gola. Martinez dynamicznie wpadł z piłką w pole karne, przepchnął w walce ciałem Clementa Lengleta i kopnął piłkę do bramki Barcy obok bezradnego Marc-Andre ter Stegena.

Goście groźniejsi

Fani Dumy Katalonii mieli nadzieję, że to tylko wypadek przy pracy i ich pupile szybko odrobią straty. Nic z tych rzeczy. Co prawda Barcelona miała optyczną przewagę, ale świetnie zorganizowany Inter nie pozwalał jej na rozwinięcie skrzydeł. Gospodarze dostawali się w okolice pola karnego rywali, ale nawet wówczas niewiele z tego wynikało. Ich uderzenia albo były bardzo niecelne, albo za słabe i w środek bramki.

Znacznie groźniejsi w kontrach byli piłkarze z Mediolanu. Przyjezdni mieli dobre okazje na gola po strzałach Nicolo Barelli, Martineza, Stefano Sensiego i Alexisa Sancheza.

Źródło: PAP/EPA Twarda walka na Camp Nou

Bomba Suareza

Po zmianie stron początkowo znowu lepiej prezentował się Inter. To jednak Barcelona wyrówna w 58. minucie. Arturo Vidal podał z prawej strony do stojącego tuż na linią pola karnego Suareza, a Urugwajczyk huknął z woleja nie do obrony. Fenomenalny gol.

Po tym trafieniu gospodarze przeszli do ofensywy. Mając dobre okazje niewiele pomylili się Griezmann i powracający po kontuzji Ousmane Dembele.

Źródło: PAP/EPA Suerez huknął jak z armaty

Kolejne akcje Barcelony nie przynosiły powodzenia aż do 85. minuty gry. Wówczas Messi zdecydował się na indywidualną akcję, minął dwóch rywali i podał do Suareza. "El Pistolero" wbiegł w pole karne i płaskim strzałem pokonał bramkarza.