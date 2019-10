Pierwsza akcja i Barcelona już przegrywa

Barcelona wyraźnie teraz przeważa, ale Inter raz po raz rusza z kontrami. I to groźnymi!

Powinno być 2:0 dla Interu. Lautaro znów był sam na sam, minął już Ter Stegena, ale za bardzo wyrzucił się do boku i szansa uciekła!

Arthur do Suareza i Urugwajczyk pada w polu karnym? Rzut karny? Nie ma mowy, gramy dalej.

Camp Nou jest w szoku. Takiego obrotu spraw w Barcelonie nie spodziewał się nikt. Duma Katalonii rusza do odrabiania strat!

Argentyńczyk z wielkim spokojem kończy sytuację sam na sam. Ależ to się zaczyna?!

GOOOOOOOOLLLLL!!!!! Lautaro Martinez va via in velocità, tiene a distanza Lenglet e fulmina Ter Stegen con un sinistro a incrociare!

FORMAZIONE Ecco gli 11 titolari scelti da Antonio Conte per Barcelona Inter!

Stawka jest ogromna, więc trener Ernesto Valverde rzuca do boju wszystko, co ma najlepsze. Do składu po jednym meczu przerwy, spowodowanej kontuzją, wraca Leo Messi.