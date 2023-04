Lewandowski powstrzymany, Barcelona rozczarowała

Wbity gwóźdź do trumny. Sytuacja Realu jest beznadziejna Real Madryt znów... czytaj dalej » Po bolesnej porażce na własnym stadionie w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Króla z Realem Madryt (0:4) Dumie Katalonii zostały w tym sezonie już tylko rozgrywki ligowe.

Poniedziałkowym meczem z Gironą zespół Xaviego Hernandeza chciał nie tylko zrehabilitować się za ubiegłotygodniową wpadkę, ale też powiększyć do 15 punktów przewagę w tabeli nad Królewskimi, którzy niespodziewanie w tej serii gier ulegli u siebie ekipie Villarreal (2:3).

Szansa na to była spora, bowiem Girona przed tym spotkaniem zajmowała 11. miejsce i miała aż o 37 punktów mniej od lokalnego rywala, który w pięciu poprzednich ligowych potyczkach z nią nie przegrał ani razu Na powiększenie przewagi nad rywalami w klasyfikacji strzelców liczył Lewandowski.

Lewandowskiego bolały plecy?

I to właśnie kapitan reprezentacji Polski w 5. minucie jako pierwszy stanął przed szansą pokonania Paulo Gazzanigi. Piłka po jego strzale z 16. metra przeleciała nieznacznie nad poprzeczką. To mógł być 18. ligowy gol. Kilka chwil później snajper Barcelony doszedł jeszcze do uderzenia głową, jednak ponownie bez powodzenia.

To nie była udana połowa w wykonaniu "Lewego". Miał w niej tylko jedenaście kontaktów z piłką, nie cofał się po nią, nie brał udziału w szybkich wymianach podań z kolegami. Parokrotnie natomiast łapał się za dół pleców, wyglądało na to, że odczuwa ból.

Źródło: Getty Images Lewandowski cierpiał w meczu z Gironą

W 9. minucie zawodnicy z Girony mogli strzelić samobója. Bramkarz przyjezdnych w ostatniej chwili wybił piłkę zmierzającą do siatki po niefortunnym zagraniu obrońcy Santiago Bueno.

Na kolejne dogodne sytuacje trzeba było czekać do 36. minuty. Gazzaniga najpierw wybił piłkę po strzale Raphinhii, a kilka chwil później z trudem obronił groźne uderzenie Ronalda Araujo. Kibice zgromadzeni na Camp Nou byli przekonani, że piłka przekroczyła całym obwodem linię bramkową. W Hiszpanii sędziowie jednak nie mają do dyspozycji technologii goal-line.

Girona powinna prowadzić

W drugą połowę Katalończycy weszli dużo słabiej. W 56. minucie mogli zapłacić za to stratą bramki. Taty Castellanos dostał idealne podanie między obrońców od Arnau Martineza i stanął oko w oko z Marc-Andre ter Stegenem. W wybornej sytuacji strzelił jednak koszmarnie, obok słupka. To powinien być gol.



Taty Castellanos missed an enormous chance to score the opener! #BarçaGirona

pic.twitter.com/1sZNiYznSe — Reyi (@Reinaldodcg9) April 10, 2023

To był zimny prysznic dla Barcelony oraz Lewandowskiego, który a to szukał podaniem głową Ansu Fatiego, a to główkował nad poprzeczką po dośrodkowaniu z narożnika boiska. W 78. minucie Polak otrzymał niezłą piłkę w polu karnym, jednak zbyt długo czekał z oddaniem strzału. W efekcie obrońcy Girony zażegnali niebezpieczeństwo. Podobnie było chwilę później, gdy po świetnym podaniu wprowadzonego w drugiej połowie Jordiego Alby David Lopez wślizgiem wybił piłkę zmierzającą już do Lewandowskiego.

Do końca meczu wynik nie uległ zmianie. Wprawdzie gospodarze w tabeli powiększyli przewagę nad Realem do 13 punktów, ale aż do doliczonego czasu gry nie potrafili oddać celnego strzału na bramkę Gazzanigi. W ich grze nie było widać pazerności i dążenia za wszelką cenę do zdobycia zwycięskiej bramki. Kibice z dużym rozczarowaniem mogli opuszczać Camp Nou.

FC Barcelona - Girona 0:0