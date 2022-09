Barcelona zagra z Elche. Lewandowski z dużą szansą na gola

Barcelona w pięciu rozegranych meczach zdobyła trzynaście punktów i zajmuje drugie miejsce w tabeli. Rywal na razie kompletnie zawodzi. Ma tylko punkt, jest przedostatni. Robert Lewandowski nie ma prawa obawiać się jego obrony. Elche straciło aż trzynaście goli, najwięcej ze wszystkich zespołów w lidze.

FC Barcelona - Elche: kiedy mecz La Liga? Gdzie relacja online?

Trzeci "miliarder" w Barcelonie. Szalona klauzula odstępnego w kontrakcie 18-latka Gavi to kolejny... czytaj dalej » 6. kolejka ligi hiszpańskiej rusza w piątek. Mecz Barcelona - Elche rozpocznie się w sobotę o godzinie 16:15 na Camp Nou. Podobnie jak przed tygodniem, Katalończycy przynajmniej do niedzieli będą mieli szanse objąć prowadzenie w tabeli. Lider - Real Madryt - zagra dopiero w niedzielę. Relacja online z meczu Barcelona - Elche w eurosport.pl.

Lewandowski jak na razie zagrał we wszystkich pięciu ligowych spotkaniach Dumy Katalonii. Do siatki nie trafił tylko w jednym, otwierającym sezon przeciwko Rayo Vallecano. W czterech kolejnych na listę wpisywał się sześć razy. Jest najskuteczniejszym zawodnikiem rozgrywek, jak wyliczono, trafia co 63 minuty. W dorobku ma też dwie asysty.

"Lewy" do sobotniego meczu przystąpi głodny goli i z chęcią zrehabilitowania się za nieudane w swoim wykonaniu wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Polak zmarnował w nim kilka dobrych okazji, a Barcelona przegrała 0:2.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski strzela kolejne gole dla Barcelony

Barcelona - Elche: sobota 16:15

Po tym weekendzie nastąpi przerwa na mecze reprezentacji. Następne ligowe starcie Barcelona rozegra 1 października, na wyjeździe z Mallorcą.