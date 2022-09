FC Barcelona - Elche CF: wynik i relacja na żywo

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

18:11 Koniec meczu. Barcelona triumfuje pewnie 3:0 i przynajmniej do niedzieli jest liderem tabeli. Lewandowski po dublecie umocnił się na czele klasyfikacji najlepszych strzelców.

90 minuta Upływa już ostatnia z trzech doliczonych minut przez sędziego.

90 minuta Pojawił się pierwszy strzał Elche w tym meczu. Co prawda wyglądało to bardziej jak podanie do ter Stegena, ale w statystykach nie będzie tego widać.

89 minuta Głębokie podanie De Jonga w pole karne nie dotarło do jego kolegów. Bramkarz przechwycił piłkę.

87 minuta Obie ekipy odliczają już czas do końcowego gwizdka. Elche w całym spotkaniu nie zdołało oddać choćby jednego strzału.

85 minuta Nieporozumienie w rozegraniu piłki między Ferranem i Raphinhą.

82 minuta Nie opuszczają strefy pod szesnastą rywali piłkarze Barcy, ale tym razem precyzją przy podaniu nie popisał się Bellerin.

80 minuta Fati przedzierał się przez obrońców, skończyło się wywalczeniem rzutu rożnego, po którym ekwilibrystycznie strzelał Ronald Araujo.

79 minuta Świetne podanie od Pedriego do Torresa, ten był blisko bramki, ale jego strzał z ostrego kąta został obroniony.

73 minuta Ostre wejście Ferrana i szybka żółta kartka.

72 minuta

Cruyff: "Salid y disfrutad"



Gavi & Lewy: pic.twitter.com/RYbdLHtdmY — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 17, 2022

72 minuta To była ostatnia akcja naszego reprezentanta. Przy burzy braw zszedł z boiska, a jego miejsce zajął Ferran Torres.

71 minuta Była szansa na hat-tricka dla Lewandowskiego. Uniknął spalonego, ale pod presją obrońców nie oddał celnego strzału.

70 minuta Fernandez ukarany żółtą kartką za faul na Lewandowskim.

68 minuta Morente i Boye zmienieni w ekipie gości. Zastąpili ich Ezequiel Ponce i Josan.

67 minuta Ależ skiksował Fati. Dostał świetne podanie w polu karnym, nie miał obok siebie rywali, ale piłka mu odskoczyła.

66 minuta Próba przewrotki Fatiego, ale dał się zablokować obrońcy.

65 minuta Kolejne gole wydają się wisieć w powietrzu. Piłkarze Elche głęboko cofnięci głównie przyglądają się akcjom ofensywnym Barcy.

62 minuta Lewandowski mocno przymierzył z kilkunastu metrów, bramkarz był na posterunku i zablokował piłkę nogami.

61 minuta Katalończycy od razu starali się wykorzystać szybkość Bellerina, lecz zabrakło dokładności przy podaniu.

60 minuta Depay, Garcia, Dembele już poza boiskiem. Weszli Fati, Bellerin i Raphinha.

58 minuta Xavi za chwilę da odpocząć kilku swoim zawodnikom.

54 minuta Goście dają się zamykać blisko swojego pola karnego. Brakuje im argumentów, by coś zmienić w tym meczu.

53 minuta Kibice gospodarzy już świętują, śpiewając pieśń na cześć polskiego snajpera.

52 minuta Mocny strzał Depaya, ale bez efektu. Został zablokowany.

50 minuta Znów miał piłkę w szesnastce "Lewy", ale tym razem poradzili sobie z nim obrońcy. Widać jednak, że ma apetyt na kolejne trafienia.

49 minuta

Four players from Europe's top five leagues have scored 10+ goals across all competitions this season:



7 games - Haaland

8 games - Lewandowski

8 games - Mbappé

9 games - Neymar



None of them even needed 10 matches. pic.twitter.com/N2RqBb6AKY — Squawka (@Squawka) September 17, 2022

48 minuta GOOOOOOOOOL! Lewandowski po raz drugi! Szybko znalazł się w idealnym położeniu Polak. Piłka spadła tuż pod jego nogi w środku pola karnego, a takich okazji nie zwykł marnować.

47 minuta Tete Morente na spalonym, ale z jego ataku i tak nic nie wyszło.

46 minuta Piłkarze wrócili do gry.

46 minuta Zmiana w Barcelonie. Gavi zastąpił Kessiego. Xavi nie chciał ryzykować kolejnej żółtej kartki.

17:22 Obie drużyny wracają już na boisko. Elche jest w fatalnym położeniu, przystępując do drugiej połowy w dziesiątkę, bez trenera i z dwubramkową stratą.

17:15 Najbardziej konkretne zagrożenie płynęło z lewego skrzydła.

17:15

34': Assists Lewandowski

41': Assists Memphis



Alex Baldé has two first-half assists against Elche. pic.twitter.com/Efn0SztJsf — Squawka News (@SquawkaNews) September 17, 2022

45 minuta Koniec pierwszej części meczu. Barcelona prowadzi 2:0 po golach Lewandowskiego i Depaya.

45 minuta Trener Elche Francisco Rodriguez nie wytrwał na ławce nawet do końca pierwszej połowy. Został ukarany czerwoną kartką. Musiał coś powiedzieć sędziemu.

44 minuta A jednak gol anulowany. Pedri był na spalonym.

43 minuta GOOOOOOL! 3:0! To już jest pogrom przed przerwą. Do siatki trafia Pedri. Nieczysto strzelił Lewandowski, ale do piłki dopadł Pedri.

41 minuta GOOOOOOL! 2:0! Depay. Doczekał się swojego pierwszego gola Holender. Poradził sobie z rywalem na plecach, odwrócił się z piłką i posłał ją pod poprzeczkę. Kolejna asysta Balde.

40 minuta Duży komfort Barcelony. Po 40 minutach jest prowadzenie i gra w przewadze liczebnej. Wszystko za sprawą Lewandowskiego.

37 minuta Kolejne świetne wejście Balde z lewej strony. Tym razem podawał do Depaya, ale obrońcy zorientowali się w jego zamiarach.

35 minuta

ㅤ

pic.twitter.com/Etjcnes6LY — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 17, 2022

34 minuta GOOOOOOOOL! LEWANDOWSKI!!! Kto jeśli nie polski napastnik? Podanie Balde wzdłuż bramki trafiło pod nogi Lewego, a ten posłał piłkę do siatki. To jego 7. ligowy gol w tym sezonie.

31 minuta Upłynęły już dwa kwadranse gry. Barcelona ma wyraźną przewagę, ale brakuje dokładności przy finalizacji akcji.

28 minuta Kessie trafił Nwankwo w twarz podczas walki o piłkę. Nie podnosi się z murawy gracz Elche. Z kolei zawodnik Barcelony może cieszyć się, że nie zobaczył jeszcze drugiej żółtej kartki.

26 minuta Kolejna próba De Jonga z dystansu obroniona przez bramkarza.

26 minuta Dośrodkowanie Dembele na dalszy słupek, akcję zamykał polski napastnik, lecz nie było miejsca do oddania dobrego strzału.

24 minuta Depay z piłką w polu karnym, postanowił sam zakończyć akcję i wywalczył tylko rzut rożny. Lewandowski z wyrzutem pokazał Holendrowi, że był niekryty przed bramką.

22 minuta Nie mogli znaleźć miejsca do dośrodkowania piłkarze Barcy, więc De Jong zdecydował się uderzyć z dystansu. Bramkarz nie miał problemów z obroną.

20 minuta Strzał Dembele, po którym piłka ląduje w bocznej siatce.

19 minuta Świetne, instynktowne podanie Lewandowskiego do Depaya, niestety pogubił się Holender.

18 minuta Nie przebiera w środkach Franck Kessie, który ma już żółtą kartkę na koncie. Jeśli nie opanuje nerwów, niebawem siły mogą się wyrównać.

17 minuta Kapitalny rajd Dembele na skrzydle, obrońcy nie byli w stanie dotrzymać mu kroku, ale jego podanie do Lewandowskiego już nie dotarło.

14 minuta

Red card for Elche! Gonzalo Verdú takes down Robert Lewandowski from behind! Elche down to ten players! #BarçaElche — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 17, 2022

14 minuta Czerwona kartka dla kapitana Elche po faulu na Lewandowskim! Napastnik wychodził na czystą pozycję, ale został pociągnięty przez Gonzalo Verdu. Arbiter nie miał wątpliwości!

14 minuta Źródło: Getty Images Gonzalo Verdu fauluje Roberta Lewandowskiego. Kosztowało go to czerwoną kartkę

12 minuta Lewandowski nie zrozumiał się z Balde. Podawał w ciemno na skrzydło, ale nie było tam żadnego z jego kolegów.

10 minuta Szukają luki w obronie Elche gospodarze, ale póki co bez efektów. Zagranie do wychodzącego na lewym skrzydle Balde przerwane gwizdkiem, był na spalonym.

8 minuta Bardzo nieudane dośrodkowanie Dembele, skrzydłowy Barcy oddał piłkę przeciwnikom.

8 minuta Lewandowski wychodził na czystą pozycję, lecz podanie De Jonga do Polaka zostało przecięte.

5 minuta Lucas Boye zdemolowany przez Kessiego i piłkarz Barcelony już ukarany żółtą kartką.

4 minuta Dobry drybling Dembele na prawym skrzydle, wrzutka do Depaya, ale Holender nie sięgnął piłki głową.

3 minuta Lewandowski ruszył z pressingiem, lecz nie zdołał zaskoczyć rywali.

2 minuta Za mocne podanie do Depaya i jeszcze faul Holendra. Rzut wolny dla gości spod własnego pola karnego.

1 minuta Długie podanie do Dembele nie dotarło do adresata, ale Barca utrzymała futbolówkę i buduje kolejny atak.

1 minuta Zaczęli! Barcelona przy piłce.

16:15 "Lewy" wyregulował celownik, kibice liczą dziś na jego show.

16:11 Camp Nou już wypełnione kibicami, za chwilę pierwszy gwizdek sędziego. Zawody poprowadzi Alejandro Muniz.

16:00 Początek spotkania już za kwadrans.

15:59 A tak prezentuje się podstawowa jedenastka gości:

15:58 W sobotę Lewandowski zagra w podstawowym składzie. Co ciekawe jednym z jego partnerów w ataku będzie od pierwszych minut Memphis Depay, który do tej pory wystąpił w lidze tylko raz – z Cadizem.

15:54 W lidze hiszpańskiej polski napastnik dotychczas nie strzelił gola tylko w 1. kolejce przeciwko Rayo Vallecano. W czterech następnych spotkaniach zdobył łącznie 6 bramek.

15:51 Robert Lewandowski ostatnio przeżywał swój miesiąc miodowy w katalońskich barwach, strzelając gola za golem. W środku tygodnia przyszła jednak bolesna weryfikacja w meczu Ligi Mistrzów z Bayernem w Monachium.

15:42 To duża szansa dla gospodarzy, którzy w sobotę podejmują na Camp Nou ostatni zespół tabeli. Elche w pięciu kolejkach zgromadziło zaledwie jeden punkt.

15:40 Duma Katalonii w przypadku zwycięstwa przynajmniej do niedzieli będzie na pozycji lidera. Aktualnie traci dwa punkty do Realu Madryt, który wygrał wszystkie dotychczasowe mecze. Królewscy jutro w stołecznych derbach zagrają z Atletico.