Barcelona szuka wsparcia dla Lewandowskiego

Robert Lewandowski to najskuteczniejszy piłkarz Barcelony

Duma Katalonii rozgrywa bardzo dobry sezon w La Liga, choć cieniem na tym kładzie się to, że odpadła już z europejskich pucharów. W hiszpańskiej ekstraklasie prowadzi jednak bardzo pewnie (ma 9 punktów przewagi nad Realem Madryt) i wygrywa mecz za meczem. Zazwyczaj zwycięstwa Barcy są minimalne, a kibice nie mogą cieszyć się z gradu goli.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski i trener Xavi

Napastnik dla Barcelony

Taka sytuacja nie podoba się sternikom katalońskiego klubu. O planach transferowych zespołu mówił ostatnio prezydent Laporta w rozmowie z dyrektorem dziennika "Mundo Deportivo" Santi Nollą.

- Chcemy skrzydłowego oraz środkowego obrońcy, jeśli nadarzy się taka okazja. Na pewno będzie napastnik, ale musi skądś odejść - analizował sytuację Laporta.

Czy to zła informacja dla Roberta Lewandowskiego? Wydaje się, że nie. Zatrudnienie "Lewego" w Barcelonie okazało się strzałem w dziesiątkę, bo Polak zdobył 25 z 76 bramek zespołu we wszystkich rozgrywkach. Potrzebował do tego tylko 31 meczów.

Nawet jednak mimo jego dobrej postawy zespół nie stał się tak skuteczny jak za czasów Leo Messiego. Inni piłkarze Barcelony nie umieją bowiem trafiać wystarczająco często i dlatego zwycięstwa w wielu meczach do końca wiszą na włosku.

Barcelona musi się też zabezpieczyć na wypadek ewentualnych problemów związanych z Lewandowskim. Kapitan Biało-Czerwonych ma już 34 lata, a obecnie pauzuje z powodu kontuzji. Ferran Torres, Ansu Fati czy Raphinha lepiej czują się na skrzydłach i łatwo nie wejdą w buty "Lewego". Wzmocnienie ataku wydaje się więc koniecznością.