Lewandowski zdjęty przed czasem. Trener Barcelony tłumaczy

Moment, na który Lewandowski długo czekał, przyszedł w doliczonym czasie pierwszej połowy. 34-letni napastnik otrzymał piłkę od Sergiego Roberto, autora pierwszego gola dla Barcelony, i zdecydował się na płaski strzał z około 16 metrów. Piłka wpadła do siatki obok bezradnego Jeremiasa Ledesmy.



RBERT LEWANDOWSKI!



15. trafienie Polaka w LaLiga Santander staje się faktem! Czapki z głów! #lazabawapic.twitter.com/h9CeCiuHQA — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 19, 2023





To 15. gol Polaka w tym sezonie Primera Division, dzięki czemu umocnił się na czele klasyfikacji strzelców. Przy okazji przełamał się - wcześniej nie trafił do siatki w trzech kolejnych meczach, w tym dwóch ligowych. Ponadto dla niego to dopiero pierwsze trafienie na Camp Nou od 23 października.

W 57. minucie "Lewy" mógł jeszcze poprawić swój dorobek, ale tym razem piłka po jego uderzeniu odbiła się od górnej części poprzeczki.

- Cieszę się, że strzelił gola, dobrze uczestniczył w grze, był kilka razy faulowany. Jestem z niego zadowolony, zawsze pracuje dla drużyny - analizował po meczu występ kapitana Biało-Czerwonych Xavi.

Trener Barcelony, mając w perspektywie rewanż z Manchesterem United w Lidze Europy, zdjął swojego napastnika z boiska w 74. minucie. "Lewy" schodził przy aplauzie Camp Nou.

- Frenkie De Jong i Lewandowski to dwaj kluczowi gracze dla naszego systemu gry. Biorąc pod uwagę liczbę minut, które rozegrali, postanowiłem dać im odpocząć - wyjaśnił.

- Ostatnio wypadł nam z powodu kontuzji Pedri i nie może już wypaść ze składu kolejny zawodnik. Ta dwójka ma najwięcej rozegranych minut - dodał były pomocnik Dumy Katalonii.

Źródło: Getty Images Kciukiem uniesionym w górę Xavi pokazał, że jest zadowolony z występu Barcelony

Dla jego zespołu było to siódme z rzędu ligowe zwycięstwo. Lider La Ligi ma 59 punktów, o osiem wyprzedza Real Madryt.

Wyniki 22. kolejki:

piątek

Girona - Almeria 6:2



sobota

Real Sociedad - Celta Vigo 1:1

Betis - Valladolid 2:1

Mallorca - Villarreal 4:2

Osasuna - Real Madryt 0:2

niedziela

Elche - Espanyol 0:1

Rayo Vallecano - Sevilla 1:1

Atletico - Athletic Bilbao 1:0

Barcelona - Cadiz 2:0