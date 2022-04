Barcelona strzelała, rywal cieszył się z sensacyjnej wygranej. Popis bezradności na Camp Nou

Afera taśmowa w Hiszpanii. "El Confidencial": Pique otrzymał kilka milionów prowizji Dziennikarze "El... czytaj dalej » 15 punktów dzieliło Barcelonę od prowadzącego w tabeli Realu przed rozpoczęciem spotkania z Cadiz. Do zdobycia jest wciąż nieco więcej, a w podopiecznych Xaviego wciąż tli się nadzieja na odwrócenie losów w trudnym na początku sezonie i sięgnięcie po kolejny mistrzowski tytuł.

Do końca rozgrywek w La Lidze pozostał jeszcze nieco ponad miesiąc, a piłkarze Dumy Katalonii sprawiali wrażenie, jakby bardzo im się do odrabiania strat spieszyło. Już od pierwszych minut zepchnęli zespół z Kadyksu do defensywy, przejmując murawę w niemal niepodzielne panowanie.

Tyle że niewiele z tego wynikało. Prawie trzykrotnie dłuższy czas przy piłce i dominacja niemal w każdym aspekcie gry nie przekładały się w żaden sposób na wyświetlany na tablicy wyników rezultat.

Gospodarze gonili wynik

Na domiar złego na początku drugiej połowy to goście objęli prowadzenie. Dostawszy się na pole karne Barcelony tak długo obijali z bliska piłką Marca-Andre ter Stegena, aż w końcu zmusili go do kapitulacji.

Barca marzyła o trzech punktach, a tymczasem musiała "gonić wynik", by ocalić chociaż jedno oczko.

A rywale nie zamierzali jej zadania ułatwiać. Do zamurowanej od początku meczu bramki Cadizu graczom Blaugrany jeszcze trudniej było podejść. A jakby tego było mało, goście zaczęli grać nieco ostrzej, przerywając akcje Barcelony faulami, czasem dość brutalnymi.



Coraz większe problemy Barcelony

Gospodarze zaskakiwali też wyjątkową niedokładnością. Dośrodkowania często mijały adresatów, a gdy któremuś z piłkarzy Barcelony udało się znaleźć niewielką lukę w obronie gości, piłka odlatywała wysoko w trybuny.

Kwadrans przed końcem meczu trener Barcy uznał, że nie ma już wiele do stracenia. Dokonał kilku zmian, ustawiając zespół w możliwie najbardziej ofensywnej formacji. Niewiele brakowało, a zemściłoby się to niemal natychmiast, bo wystarczyła jedna kontra piłkarzy z Kadyksu, by ter Stegen musiał dokonywać cudów, by uchronić zespół od straty drugiego gola.

Jedynym efektem dokonanych przez Xaviego zmian było jeszcze częstsze zapuszczanie się Barcelony w okolice pola karnego gości, ale wynik wciąż nie ulegał zmianie.

Nie uległ jej też w doliczonym czasie gry. Barcelona chciała pociechy po odpadnięciu z Ligi Europy, tymczasem w spotkaniu z zespołem ze strefy spadkowej zmuszona została do przełknięcia kolejnej gorzkiej pigułki.

Źródło: Getty Images Radość piłkarzy Cadiz w Barcelonie

FC Barcelona - Cadiz 0:1 (0:0)

Bramka: Lucas Perez (49')