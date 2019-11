Barcelona przypieczętowała awans. Borussia bez szans na Camp Nou

19.10. | Przynajmniej do sobotniego wieczora piłkarze Barcelony będą na czele tabeli Primera Division. To efekt wyjazdowego zwycięstwa w 9. kolejce z Eibarem.

O dziwo to Borussia weszła lepiej w mecz, a w drugiej minucie powinna nawet prowadzić. Piłkarze Luciena Favre'a przejęli piłkę i przeprowadzili błyskawiczną kontrę. Na szczęście dla Barcelony Nico Schulz nieczysto trafił w piłkę i jego strzał zablokował Saumel Umtiti.

Najpierw Suarez, a potem Messi

Zawodnicy Ernesto Valverde otrzymali pierwsze ostrzeżenie i zabrali się do pracy. W 22. minucie trafili nawet do siatki, ale finalizujący akcję Luis Suarez był na spalonym, więc na pierwszą bramkę tego wieczoru kibice na Camp Nou musieli jeszcze poczekać.

Na szczęście niedługo, bo do 29. minuty. Piłka chodziła jak po sznurku, a decydujące podanie do Suareza zaadresował Leo Messi. Tym razem wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Urugwajczyk znalazł się w sytuacji sam na sam z wychodzącym z bramki Romanem Buerkim i sprytnym strzałem zapewnił Barcelonie prowadzenie.

Kilka minut później to Suarez wyłożył piłkę Messiemu. Argentyńczyk nie zwykł marnować takich okazji, i płaskim uderzeniem pokonał bramkarza gości. Warto dodać, że Borussia sama sprezentowała sobie tego gola. Matts Hummels nie popisał się przy wyprowadzeniu piłki, zagrywając niecelnie tuż przed własnym polem karnym.

Do przerwy Barcelona prowadziła 2:0.

Źródło: Getty Images Barcelona wygrała z Borussią

Przełamanie Griezmanna

W drugą połowę lepiej weszła Barcelona. Świetnie prezentował się Messi, który zdołał przedryblować kilku rywali, po czym wbiegł w pole karne Borussii. Zabrakło jednak wykończenia.

Kilka minut później szansę na strzelenie gola kontaktowego zmarnowała drużyna Favre'a, a konkretnie Julian Brandt. Jego strzał z pola karnego fantastycznie obronił jednak Marc-Andre ter Stegen.

W 67. minucie Barcelona postawiła kropkę nad i. Messi obsłużył prostopadłym podaniem Antoine'a Griezmanna, a ten uderzył z pierwszej piłki na dalszy słupek, zaskakując Buerkiego. Warto dodać, że to dopiero pierwszy gol Francuza dla Barcelony w Lidze Mistrzów.

Tego wieczoru Borussię stać było tylko na bramkę kontaktową. W polu karnym gospodarzy z rywalem zatańczył Jadon Sancho. Potem Anglik przełożył sobie piłkę na prawą nogę po czym huknął nie do obrony. W 87. minucie Sancho znów spróbował swoich sił, ale piłkę na poprzeczkę sparował Ter-Stegen.

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:1.

Polski akcent w Pradze

W drugim meczu grupy F Inter prowadził ze Slavią Praga 1:0 po golu Lautaro Martineza. W 36. do siatki gospodarzy trafił również Romelu Lukaku, ale sędzia Szymon Marciniak tego gola nie uznał. To jednak nie było najgorsze. Po chwili narady z sędziami VAR Marciniak wskazał na rzut karny dla Slavii.

Okazało się, że kilkanaście sekund wcześniej – w tej samej akcji, po której Inter podwyższył prowadzenie – w polu karnym włoskiego zespołu doszło do kontaktu pomiędzy Stefanem de Vrijem, a Peterem Olayinką. Obrońca Interu uprzedził upadającego Nigeryjczyka i wybił piłkę. Zdaniem Marciniaka trafił również w rywala. Niedługo potem do piłki podszedł Tomas Soucek i było 1:1.

Popisy Lukaku i Martineza

Inter walczył do końca. W 81. minucie Lukaku wreszcie trafił do siatki po dość przypadkowej kontrze i kiksie obrońcy Slavii, który się poślizgnął. Belg miał otwartą autostradę do bramki. Jeszcze przed 16. metrem minął wychodzącego bramkarza, dopełniając formalności.

Siedem minut później zaliczył również drugą asystę w tym spotkaniu. Zewnętrzną częścią buta posłał perfekcyjne podanie w kierunki Martineza, a ten efektownym strzałem z woleja wykończył akcję.

Barcelona - Borussia Dortmund 3:1 (2:0)

bramki: Suarez (29), Messi (33), Griezmann (67) - Sancho (77)

Slavia Praga - Inter Mediolan 1:3 (1:1)

bramki: Soucek (37) - Martinez (19, 88), Lukaku (81)

Wyniki pozostałych meczów środowych meczów Ligi Mistrzów:

grupa E

KRC Genk - FC Salzburg 1:4

Liverpool - SSC Napoli 1:1



grupa F

Barcelona - Borussia Dortmund 3:1

Slavia Praga - Inter Mediolan 1:3



grupa G

Zenit Sankt Petersburg - Olympique Lyon 2:0

RB Lipsk - Benfica Lizbona 2:2



grupa H

Valencia - Chelsea Londyn 2:2

Lille OSC - Ajax Amsterdam 0:2