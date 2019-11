"Historyczny" Messi. Jubileuszowy mecz i kolejny rekord

W jubileuszowym występie Argentyńczyk wpisał się na listę strzelców w 33. minucie, wykorzystując podanie Luisa Suareza. Jak podaje twitterowe konto statystyków futbolu "Opta", dla Messiego był to gol "historyczny", bo strzelony już 34. różnej drużynie w Lidze Mistrzów. Żadnemu innemu piłkarzowi nie udała się wcześniej podobna sztuka. Na 33 drużynach "stanęli" Cristiano Ronaldo i Raul Gonzalez.



34 - Leo Messi has scored against 34 different teams in the UCL, more than any other player in the competition. Historic. pic.twitter.com/qEkVoxCbva — OptaJose (@OptaJose) November 27, 2019

Łącznie było to 114. trafienie Argentyńczyka w Champions League i drugie w tym sezonie tych rozgrywek. W klasyfikacji wszech czasów zajmuje drugie miejsce. Do lidera CR7 traci 13 goli.

W 700 występach w barwach Dumy Katalonii Messi strzelił 612 goli i zaliczył 248 asyst. Dwie ostatnie dołożył w środowym meczu z Borussią - w 29. minucie przy golu Suareza i w 67. przy bramce Antoine'a Griezmanna.

- Co ja mogę powiedzieć o Leo? Dzisiaj był niesamowity - podkreślił trener mistrzów Hiszpanii Ernesto Valverde.

- Messi świetnie porusza się między poszczególnymi liniami i kiedy otrzymuje piłkę, jest prawie nie do zatrzymania. Trzeba go faulować. Jeśli się tego nie zrobi, dysponuje niesamowitym przyspieszeniem. Jego ostatnie podania są bardzo niebezpieczne - komplementował Argentyńczyka także szkoleniowiec BVB Lucien Favre.

Osiem pewniaków

Barcelona wygrała z niemiecką drużyną 3:1 i może być spokojna o awans z grupy F. Tego dnia przepustkę do następnej rundy wywalczyła też ekipa RP Lipsk, z kolei we wtorek: Real Madryt, Manchester City i Tottenham Hotspur. Wcześniej pewne awansu były Bayern, Juventus i Paris Saint-Germain.