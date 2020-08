Historyczny pogrom w Lidze Mistrzów. Maszyna z Monachium upokorzyła Barcelonę

Tak relacjonowaliśmy mecz Bayernu z Barceloną w Eurosport.pl

Piłkarz Barcelony zakażony. Klub podał informację przed meczem Ligi Mistrzów Samuel Umtiti... czytaj dalej » Hiszpańskie i niemieckie media przed piątkowym szlagierem zwracały uwagę na indywidualne osiągnięcia Lewandowskiego i Messiego w obecnym sezonie. Polak strzelił aż 54 gole we wszystkich rozgrywkach, z czego aż 13 w zaledwie siedmiu meczach z rzędu w obecnej edycji Champions League. Nie brakowało głosów, że Polak jest na najlepszej drodze, by pobić lub wyrównać rekord Cristiano Ronaldo z edycji 2013/2014, kiedy Portugalczyk zdobył 17 bramek.

Bilans Argentyńczyka prezentował się zdecydowanie gorzej – "zaledwie" 31 goli, w tym trzy w Lidze Mistrzów. Jednak wszyscy byli zgodni – tylko kunszt 33-latka z Rosario mógł sprawić, że pędzący od zwycięstwa do zwycięstwa Bayern nie awansuje do półfinału. W końcu Bawarczycy bez żadnych problemów wygrali Bundesligę i zdobyli Puchar Niemiec, a w 1/8 finału wyeliminowali Chelsea, aplikując londyńczykom w dwumeczu siedem goli i tracą zaledwie jednego, podczas gdy Barcelona - nie bez kłopotów - przeszła Napoli i nie wygrała nic

Gol i samobój

W medialnych przewidywaniach zwracano także uwagę, że sam Messi prawdopodobnie niewiele wskóra przeciwko świetnie zorganizowanej ekipie z Monachium. I tak właśnie było. Choć napastnik Dumy Katalonii starał się robić, co w jego mocy, a po jednym z jego dośrodkowań piłka odbiła się nawet od słupka, to był tylko tłem dla świetnie przygotowanej maszyny Hansiego Flicka. Tak naprawdę Barcelona grała z Bayernem jak równy z równym, tylko przez kilkanaście pierwszych minut.

Już na starcie Katalończycy ruszyli z dobrą kontrą, ale Manuel Neuer skuteczną interwencją uprzedził nadbiegającego Luisa Suareza. I ta sytuacja zemściła się błyskawicznie – w 4. minucie Ivan Perisić zagrał precyzyjnie do będącego przed polem karnym Thomasa Muellera, ten podał do Lewandowskiego, a Polak natychmiast odegrał do Niemca, który precyzyjnym strzałem dopełnił formalności. Dla "Lewego" to piąta asysta w obecnej edycji Champions League.

Jednak chwilę później Bawarczycy musieli przełknąć gorzką pigułkę. Po kolejnej kontrze Barcelony i podaniu w pole karne Jordiego Alby, gola samobójczego strzelił David Alaba. Austriak nie trafił czysto w piłkę, a Neuer nie miał nic do powiedzenia.

Źródło: Getty Images Lewandowski był pieczołowicie pilnowany

Koncert zespołu Flicka

Później na murawie dzielili i rządzili już tylko zawodnicy z Bundesligi. Piłkarze Bayernu byli szybsi, bardziej precyzyjni i przede wszystkim znakomicie wykorzystali błędy rywali. Najpierw Serge Gnabry przejął piłkę w środku pola i dograł do wbiegającego w szesnastkę Ivana Perisicia, który huknął na dalszy słupek.

Następnie idealną wrzutkę Muellera wykorzystał Gnabry. Było już 3:1, a w 31. minucie Barcelonę strzałem z bliska dobił jeszcze Mueller.

Źródło: Getty Images Gnabry podwyższył na 3:1

Lewandowski miał kilka sytuacji, choć żadnej stuprocentowej. Najlepszą w 28. minucie, gdy przejął piłkę po podaniu Marca-Andre ter Stegena i oddał mocny strzał, jednak futbolówka odbiła się od nogi bramkarza i wyleciała na rzut rożny.

Źródło: Getty Images Quique Setien po pierwszej połowie

Chwila radości, odpowiedź Bayernu

Na początku drugiej odsłony, na chwilę odżyły nadzieje Barcelony. Wszystko za sprawą trafienia Luisa Suareza, który zwodem ograł obrońcę i precyzyjnym uderzeniem pokonał Neuera.

Wcześniej do bramki, ale dla Bayernu, trafił także "Lewy", jednak gol słusznie nie został uznany – w momencie podania Polak był na ewidentnym spalonym. Więcej szczęścia od Lewandowskiego miał Joshua Kimmich, który uderzeniem z kilku metrów wykończył znakomitą akcję Alphonso Daviesa.

Trener Blaugrany Quique Setien dokonywał zmian. Tuż po przerwie na boisku pojawił się Antoine Griezmann, ale raczej nikt go nie zauważył. Nastoletni Ansu Fati również nie był w stanie nic wskórać.

Lewandowski trafił, Coutinho pogrążył kolegów

Lewandowski polował na gola i w końcu się doczekał. Polak nie zmarnował świetnej wrzutki wprowadzonego w drugiej połowie Philippe Coutinho i z kilku metrów skutecznie przymierzył głową. 14 gol w obecnej edycji Ligi Mistrzów stał się faktem.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski strzelił 14. gola w obecnej edycji Ligi Mistrzów

To jednak wypożyczony z Barcelony Brazylijczyk strzelił dwa kolejne gole. Najpierw przechytrzył ter Stegena uderzając sprytnie po ziemi, a w 89. minucie trafił z bliska po podaniu Lucasa Hernandeza.

Pogrom na Estadio da Luz w Lizbonie stał się faktem. Bayern w wielkim stylu awansował do półfinału. Jego rywalem będzie Manchester City lub Olympique Lyon – oba zespoły zmierzą się w sobotni wieczór.

Warto zaznaczyć, że Bawarczycy są pierwszym zespołem w historii Ligi Mistrzów, który strzelił aż osiem goli w jednym meczu ćwierćfinałowym. Wcześniej rekord należał do Manchesteru United, który wygrał z Romą 7:1.

Bayern Monachium – FC Barcelona 8:2 (4:1)

Bramki: Mueller (dwie - 4 i 31), Perisić (22), Gnabry (28), Kimmich (63), Lewandowski (82), Coutinho (dwie – 85 i 89) - Alaba (samobójcza – 7), Suarez (57)

Wynik i program piłkarskiej LM (wszystkie mecze w Lizbonie, godz. 21):



ćwierćfinały



środa, 12 sierpnia

Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain 1:2 (1:0)



czwartek, 13 sierpnia

RB Lipsk - Atletico Madryt 2:1 (0:0)



piątek, 14 sierpnia

Bayern Monachium – FC Barcelona 8:2 (4:1)



sobota, 15 sierpnia

Manchester City - Olympique Lyon



półfinały



wtorek, 18 sierpnia

RB Lipsk - Paris Saint-Germain



środa, 19 sierpnia

Man. City/Lyon - Bayern



finał

niedziela, 23 sierpnia