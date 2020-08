Wieczór rekordów. Blamaż Barcelony już do przerwy, niesamowity wyczyn Bayernu

Piłkarz Barcelony zakażony. Klub podał informację przed meczem Ligi Mistrzów Samuel Umtiti... czytaj dalej »

Tak relacjonowaliśmy mecz Bayernu z Barceloną w Eurosport.pl

Szybko stracona bramka, natychmiastowa odpowiedź, a potem dwie świetne sytuacje na wyjście na prowadzenie. Tak wyglądał szalony początek piątkowego meczu Bayern - FC Barcelona i wcale nie zwiastował tak sporej tragedii dla klubu z Camp Nou. Katalończycy po raz pierwszy w historii stracili cztery gole w pierwszych 45 minutach spotkania w Champions League.

Mogło być zupełnie inaczej

Dublet Muellera oraz trafienia Ivana Perisicia i Serge'a Gnabry'ego. Między pierwszym i drugim golem Bayernu w słupek trafił Leo Messi, a wyśmienita okazję zmarnował Luis Suarez. Barcelona na własne życzenie zaliczyła poważny nokaut w pierwszej połowie ćwierćfinałowego hitu.

Bayern był zabójczo skuteczny, a Lewandowski zamienił się w asystenta. Polak zaliczył dwie asysty i miał spory udział przy czwartej bramce. W końcówce meczu dorzucił szóstego gola dla monachijczyków. Mistrzowie Niemiec wygrali aż 8:2 i zostali pierwszym zespołem, który strzelił osiem goli w jednym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów.

4 - Barcelona have conceded four goals in the first half of a Champions League match for the first time. Destruction. #UCLpic.twitter.com/tQHXpzU739 — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2020



Bayern are the first team in Champions League history to score eight in a single #UCL quarter-final match.



It equals Man Utd 7-1 Roma as the largest win at this stage in the competition. https://t.co/jR6Cm1y6eB — Squawka Football (@Squawka) August 14, 2020





Katem wicemistrzów Hiszpanii okazał się Mueller. Niemiecki piłkarz trafiał do siatki w 7. i 31. minucie meczu. Do dubletu dołożył asystę przy golu Phillippe Coutinho. To był jego piąty występ przeciwko Blaugranie. Strzelił jej już w sumie pięć goli. Takim wyczynem może pochwalić się jeszcze jedynie Andrij Szczewczenko. Obecny selekcjoner reprezentacji Ukrainy zdobywał bramki przeciwko Barcelonie w barwach Milanu i Dynama Kijów.



5 - Thomas Müller has scored five goals in five appearances against Barcelona in the Champions League - only Andriy Shevchenko has scored as many goals against them in the competition (also five). Instinct. #UCLpic.twitter.com/Cp1oPmKyje — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2020

Barcelona zaliczyła gigantyczny blamaż na Estadio da Luz w Lizbonie. Ostatni raz siedem goli straciła w 1949 roku - wtedy bezlitosna dla Katalończyków była Valencia, wygrywając 7:4. Piłkarze Bayernu byli w piątkowy wieczór dla Dumy Katalonii jeszcze większym katem.



7 - Barcelona have conceded seven goals in a match for the first time since losing 7-4 to Valencia in October 1949. Madness. #UCLpic.twitter.com/2FIKtwuJQW — OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2020

Bayern Monachium – FC Barcelona 8:2 (4:1)

Bramki: Mueller (dwie - 4 i 31), Perisić (22), Gnabry (28), Kimmich (63), Lewandowski (82), Coutinho (dwie – 85 i 89) - Alaba (samobójcza – 7), Suarez (57)

Wynik i program piłkarskiej LM (wszystkie mecze w Lizbonie, godz. 21):



ćwierćfinały

środa, 12 sierpnia

Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain 1:2 (1:0)



czwartek, 13 sierpnia

RB Lipsk - Atletico Madryt 2:1 (0:0)



piątek, 14 sierpnia

Bayern Monachium – FC Barcelona 8:2 (4:1)



sobota, 15 sierpnia

Manchester City - Olympique Lyon



półfinały

wtorek, 18 sierpnia

RB Lipsk - Paris Saint-Germain



środa, 19 sierpnia

Man. City/Lyon - Bayern



finał

niedziela, 23 sierpnia