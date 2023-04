Problemy Lewandowskiego jednym z głównych tematów konferencji

Lewandowski nadal znajduje się na czele tego zestawienia, mając w dorobku 17 goli po 26 występach. Drugi jest lider Realu Madryt Karim Benzema, który zaliczył 14 trafień w 20 meczach. Minuty koszmaru Lewandowskiego. Powinien mieć asystę i gola, skończył z niczym Robert... czytaj dalej »

Fatalna passa

Polak na początku swojej przygody w Barcelonie spisywał się tak, jak przez lata w Bundeslidze. Z miejsca stał się postrachem bramkarzy w hiszpańskiej ekstraklasie, zdobywając 13 ligowych bramek na Półwyspie Iberyjskim jeszcze przed przerwą na mistrzostwa świata w Katarze.

Potem jego licznik wyraźnie się jednak zaciął. 34-latek musiał odcierpieć trzymeczowe zawieszenie za czerwoną kartkę, po powrocie przytrafiła mu się kontuzja, a następnie z powodu urazów z gry wypadli jego kluczowi pomocnicy. Wszystko to przełożyło się na gorszą formę doświadczonego snajpera. W dziesięciu ostatnich spotkaniach dla katalońskiego klubu i reprezentacji Polski Lewandowski trafiał do siatki wyłącznie przeciwko Elche, gdy popisał się dubletem. Mówimy tu jednak o ostatnim zespole La Liga, który legitymuje się zdecydowanie najsłabszą defensywą.



Xavi: bramki jeszcze przyjdą

W niedzielę przeciwko Atletico okazji do przełamania tej fatalnej passy nie brakowało, ale skuteczności już tak. Lider klasyfikacji strzelców nie popisał się szczególnie w 76. minucie, gdy obrona rywali zaspała, a Polak miał przed sobą tylko osamotnionego Jana Oblaka. Obok biegł jeszcze niekryty Raphinha, ale Lewandowski nie podał koledze i uderzył obok bramki.



Jego niemoc strzelecka nie po raz pierwszy była jednym z tematów poruszonych na pomeczowej konferencji prasowej. Xavi ponownie stanął jednak w obronie napastnika.

- Był skuteczny przez większą część sezonu, obecnie nie jest już w takiej formie, ale bramki przyjdą. Każdy napastnik chcą strzelać gole. Dziś najszczęśliwszy był Ferran, a Lewandowski czy Ansu mieli mniej powodów do radości, ale takie jest życie graczy z tej pozycji. Lewandowski jest najlepszym strzelcem w lidze z 17 bramkami, a jak radzą sobie inni? - powiedział szkoleniowiec Barcelony podczas spotkania z dziennikarzami.

Trafienie Ferrana Torresa z końcówki pierwszej połowy w niedzielę wystarczyło drużynie z Camp Nou do zwycięstwa z Atletico. Kataloński klub na osiem kolejek przed zakończeniem sezonu ma 11 punktów przewagi na drugim w tabeli Realem Madryt i pewnie zmierza po tytuł mistrzowski.

Lewandowski nie będzie musiał długo czekać na następną szansę odblokowania swojego bramkowego licznika. Już w najbliższą środę, 26 kwietnia Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano.