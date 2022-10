Lewandowski znów się zabawił. Wysoka wygrana Barcelony

RELACJA NA ŻYWO Z MECZU BARCELONA - ATHLETIC W EUROSPORT.PL

W sobotę prowadzący w tabeli Real Madryt pokonał Sevillę 3:1 i jego przewaga nad drugą Barceloną wzrosła do sześciu punktów. W tej sytuacji piłkarze Dumy Katalonii nie mogli pozwolić sobie na porażkę. Zadanie mieli mieć jednak niełatwe, bo Athletic gra dobrze w obecnym sezonie i do niedzieli nie przegrał wyjazdowego meczu w La Liga.

Lewandowski z golem i asystą

Spektakularny gol Valverde. Real nie dał się zaskoczyć Sevilli Real Madryt... czytaj dalej » W ostatniej kolejce Barcelona pewnie ograła 3:0 Villarreal, a dwa piękne gole strzelił Lewandowski. W tamtym meczu od początku nie zagrali dwaj zawodnicy, którzy wcześniej zawodzili - Sergio Busquets i Ousmane Dembele. Dość niespodziewanie Xavi posłał ich tym razem do boju od pierwszej minuty, a na ławce rezerwowych zasiedli aktywni Ansu Fati i Ferran Torres.

Dembele szybko odpłacił szkoleniowcowi za zaufanie. W 12. minucie Francuz strzelał mocno na bramkę, ale Unai Simon świetnie obronił. Piłka odbiła się na skrzydło, gdzie doszedł do niej Lewandowski. Polak kapitalnie dośrodkował na głowę Dembele i tym razem jego uderzenie zaskoczyło Simona. Dla "Lewego" to już czwarta asysta w sezonie.

Athletic starał się odrobić starty, ale zamiast tego w 18. minucie nadział się na piorunującą kontrę. Tym razem w roli głównej wystąpił Sergi Roberto, który wyprowadził atak i zakończył go skutecznym strzałem (asystował mu Dembele).

To nie był koniec natarcia miejscowych. Cztery minuty później Dembele podał w pole karne do Lewandowskiego, Polak jednym kapitalnym zwodem oszukał Oscara de Marcosa i kopnął piłkę pod poprzeczkę nie do obrony. To dwunasty gol w sezonie La Liga kapitana naszej reprezentacji. Z tym wynikiem pewnie prowadzi na liście najskuteczniejszych. W ten sposób Duma Katalonii w dziesięć minut ustawiła i praktycznie rozstrzygnęła mecz.



Ależ to zrobił! Już 3:0 dla Barcelony!



Oglądajcie starcie Barcelona - Athletic w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cP1wc7C8pfpic.twitter.com/5IfZYhLIPx — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 23, 2022

"Lewy" schodzi po godzinie

Piłkarze trenera Athletic Ernesto Valverde do przerwy byli tylko tłem dla Barcelony i po zmianie stron niewiele się zmieniło. Gospodarze mieli kolejne okazje bramkowe, m.in. Gavi trafił w słupek. Lewandowski polował na czwarty dublet w sezonie La Liga, ale koledzy nie dostrzegali go w polu karnym. W 60. minucie Xavi dał odpocząć Polakowi i posadził go na ławce. "Lewego" żegnały gromkie brawa kibiców na Camp Nou.

Źródło: Getty Images Lewandowski ponownie błysnął na Camp Nou

Już pod nieobecność Polaka czwartego gola strzelił Torres, a trzecią asystę w meczu zaliczył Dembele. Barcelona wygrała efektownie, choć zwycięstwo przypłaciła także kontuzjami Gaviego i Roberto.

FC Barcelona - Athletic Bilbao 4:0 (3:0)

Bramki: Dembele (12), Roberto (18), Lewandowski (22), Torres (73)

11. kolejka ligi hiszpańskiej:

sobota

Rayo Vallecano - Cadiz 5:1

Valladolid - Real Sociedad 1:0

Valencia - Mallorca 1:2

Real Madryt - Sevilla 3:1

niedziela

Espanyol - Elche 2:2

Betis - Atletico 1:2

Girona - Osasuna 1:1

Villarreal - Almeria 2:1

poniedziałek

Celta Vigo - Getafe