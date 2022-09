Sensacja w Bundeslidze. Rewelacyjny Gikiewicz zatrzymał Bayern

Bayern na początku sezonu imponował formą w Bundeslidze. Monachijczycy w świetnym stylu wygrali trzy premierowe mecze, strzelając aż 15 goli. Potem jednak przyszły niespodziewane remisy po 1:1 z Borussią Moenchengladbach i Unionem Berlin oraz 2:2 z VfB Stuttgart. Teraz przytrafiła się pierwsza porażka.

Bayern nie pokonał Gikiewicza

Rekordy 17-latka na nic. Bayern znów zawiódł Trzeci kolejny... czytaj dalej » We wtorek Bayern wygrał w Lidze Mistrzów 2:0 z Barceloną i wydawało się, że wraca na właściwe tory. Nic z tych rzeczy. Piłkarze trenera Juliana Nagelsmanna rozegrali kolejny słaby mecz w Bundeslidze i sensacyjnie stracili trzy punkty w Augsburgu.

Na drodze Bawarczyków stanął bardzo dobrze zorganizowany zespół, ze świetnie dysponowanym Gikiewiczem w bramce. Polak od pierwszej minuty był niezwykle pewnym punktem swojej drużyny i nie pozwolił pokonać się rywalom.

Głową w mur

Najważniejsza akcja meczu miała miejsce w 59. minucie. Wówczas Augsburg przeprowadził składną akcję, Iago dograł do Mergima Berishy, a ten płaskim strzałem przy słupku pokonał Manuela Neuera.

Źródło: Getty Images Mergim Berisha cieszy się z gola

Po stracie bramki Bayern zdecydowanie ruszył do przodu, był bliski wyrównania, ale Gikiewicz uratował swój zespół świetną interwencją. Polski golkiper wygrał także w pojedynek z Leroyem Sane w 72. minucie.

Źródło: Getty Images Bramkarz Rafał Gikiewicz nie dał się pokonać piłkarzom Bayernu

Goście do końca spotkania starali się zmienić wynik, ale robili to nieporadnie. Mimo wszystko mieli swoje okazje, ale na ich drodze zawsze stawał Gikiewicz. W 95. minucie Polak popisał się dwiema kapitalnymi paradami, broniąc m.in. strzał głową.... Manuela Neuera.



GIKIEWICZ DENIES NEUER TO SECURE THE WIN OVER BAYERN pic.twitter.com/T7ZD3IiNvc — ESPN FC (@ESPNFC) September 17, 2022





FC Augsburg - Bayern Monachium 1:0 (0:0)

Bramka: Berisha (59. minuta)