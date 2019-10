Szefowie milczą, "niebezpiecznie" w Bayernie. Najgorszy start od dziewięciu lat

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Głowa nie od parady. Jak tak strzela Lewandowski, to musi być gol Robert... czytaj dalej » Niemiecka gazeta jest zwykle bardzo dobrze poinformowana w tym, co dzieje się w Bayernie. Dziennikarze próbowali porozmawiać po spotkaniu z najważniejszymi ludźmi w klubie, ale żaden z nich nie miał zamiaru oceniać sytuacji na gorąco.

Cisza najgroźniejsza

"Rummenigge na pytanie o to, czy ma czas na rozmowę, odpowiedział: czas mam, ale nie rozmawiam. Hoeness na takie samo pytanie powiedział tylko: niestety nie" - relacjonował "Bild" i podsumował to następująco: "Milczący szefowie są najniebezpieczniejsi w Monachium. Czyżby także dla Niko Kovacia?".

Nie najlepsze nastroje biorą się rzecz jasna z wyników. To najgorszy start Bayernu w Bundeslidze pod względem liczby zdobytych punktów od sezonu 2010/2011. Wówczas monachijczycy po ośmiu meczach mieli na koncie 11 punktów. Tamte rozgrywki zakończyły się dla bawarskiej potęgi klęską. Mistrzostwo Niemiec wywalczyła Borussia Dortmund.

Na razie obrońcy tytułu nie są jeszcze w beznadziejnej sytuacji w tabeli. Zajmują trzecie miejsce i mają tylko punkt straty do liderującej Borussii Moenchengladbach.

Kapitan bije na alarm

Czwarty od końca w tabeli Augsburg obnażył problemy Bayernu w defensywie. Było to czwarte spotkanie z rzędu we wszystkich rozgrywkach, w których zespół stracił dwie bramki. Po raz ostatni coś podobnego przytrafiło się ekipie z Monachium na przełomie listopada i grudnia 2004 roku.

W "Bildzie" cytowany jest też bijący na alarm kapitan Manuel Neuer: - Tylko cztery wygrane w ośmiu meczach - to nam nie przystoi. Nie chcę przesadzać, ale tracimy gole za łatwo. Może jesteśmy zbyt pewni siebie. To problem z głową, to nie jest w stylu Bayernu.

Jak by tego było mało, Bayern stracił w Augsburgu środkowego obrońcę Niklasa Suelego, który zszedł z poważną kontują w 12. minucie. W niedzielę okazało się, że piłkarz zerwał więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie i jeszcze tego samego dnia przejdzie operację. Suele w 2014 roku miał identyczną kontuzję w tej samej nodze.

Źródło: Imago Niklas Suele schodził załamany z boiska w Augsburgu

Znów zaspali

W Niemczech nagrodzili za wrzesień. Lewandowskiego ubiegł pomocnik Schalke Pomocnik Schalke... czytaj dalej » Trener Kovać był rozczarowany postawą swoich zawodników szczególnie na początku rywalizacji. Jego podopieczni stracili gola już w pierwszej minucie.

- Bardzo źle weszliśmy w mecz. Takie rzeczy nie mogą nam się przytrafiać, jak już wcześniej to podkreślaliśmy. Musimy być obudzeni od pierwszego gwizdka, a nie zjawiać się po pięciu minutach od rozpoczęcia spotkania. Później mieliśmy wszystko pod kontrolą. Mieliśmy przynajmniej pięć wielkich okazji, ale ich nie wykorzystaliśmy. W efekcie Augsburg miał dwa strzały na bramkę i zdobył dwie bramki. To mnie denerwuje - stwierdził Chorwat na konferencji prasowej.

W najbliższy wtorek Bayern gra na wyjeździe z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów. Następnie w przyszłą sobotę mierzy się na Allianz Arenie z Unionem Berlin.

Wyniki 8. kolejki:

Borussia Dortmund - Borussia M'Gladbach 0:1

Augsburg - Bayern 2:2

Werder Brema - Hertha Berlin 1:1

Fortuna Duesseldorf - FSV Mainz 1:0

RB Lipsk - VfL Wolfsburg 1:1

Union Berlin - Freiburg 2:0

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 3:0

w niedzielę:

FC Koeln - SC Paderborn

Hoffenheim - Schalke