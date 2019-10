Lewandowski z kolejnym rekordem. Bayern stracił punkty w doliczonym czasie

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

Mecz zaczął się od trzęsienia ziemi. Upłynęło zaledwie kilkadziesiąt sekund, a Augsburg prowadził 1:0! Rani Khedira błyskawicznie wymienił podania z Marco Richterem, a ten sfinalizował akcję mocnym strzałem głową. Kibice gospodarzy oszaleli z radości. Jak się później okazało, nie ostatni raz w tym meczu.

Osiągnięcia Lewandowskiego

W Niemczech nagrodzili za wrzesień. Lewandowskiego ubiegł pomocnik Schalke Pomocnik Schalke... czytaj dalej » Bayern potrzebował trochę czasu, by otrząsnąć się z szoku. Odpowiedział, jak zwykle w tym sezonie, Lewandowski. W 14. minucie Serge Gnabry dośrodkował z prawej strony w pole karne, a polski napastnik wygrał walkę w powietrzu z obrońcą i precyzyjną główką doprowadził do remisu.

To dwunasta bramka "Lewego" w ósmym, kolejnym meczu Bundesligi. W przeszłości tylko Pierre-Emerick Auameyang trafiał w ośmiu pierwszy kolejkach. To także 213 trafienie kapitana polskiej kadry w niemieckiej ekstraklasie. Na liście wszech czasów wyprzedził już Manfreda Burgsmuellera, a do trzeciego w zestawieniu Juppa Heynckesa traci tylko sześć goli.

Dla Lewandowskiego to również 19 bramka w konfrontacjach ligowych z Augsburgiem. Tylko z Wolfsburgiem ma więcej trafień, bo aż 21.



LEWY! KOLEJNY REKORD!



Polak strzelił gola w ósmej kolejce z rzędu i powtórzył wyczyn P. E. Aubameyanga, który dotychczas jako jedyny zaczynał sezon Bundesligi od takiej passy! pic.twitter.com/KZZdFXlXuS — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 19, 2019





Bayern dał się zaskoczyć

Spóźnialscy w Bayernie. "Czy oni też zapłacą?" Ivan Perisić i... czytaj dalej » Do końca pierwszej połowy Bayern miał optyczną przewagę, ale nie potrafił zdominować rywali, którzy umiejętnie się bronili. W 39. minucie Gnabry trafił z woleja w słupek, groźnie pod bramką miejscowych było także po dwóch strzałach Thiago Alcantary.

Po zmianie stron Bayern wziął się do roboty i na efekty nie trzeba było długo czekać. Cztery minuty po zmianie stron Gnabry zdecydował się na uderzenie zza pola karnego, przy którym bramkarz był bez szans. Chwilę później Phillippe Coutinho miał doskonałą okazję, ale z bliska trafił w Tomasa Koubka. Nad poprzeczką głową strzelał także Lewandowski. Polak mógł też mieć pierwszą w tym sezonie asystę, ale Kingsley Coman nie zdołał pokonać golkipera. Z kolei Thomas Mueller fatalnie przestrzelił w sytuacji sam na sam z Koubkiem.

Bayern przez cale spotkanie przeważał i wydawało się, że dowiezie wygraną 2:1. Tymczasem w pierwszej doliczonej minucie gry Sergio Cordova przedarł się prawą stroną, idealnie wyłożył piłkę do Alfreda Finnbogasona, a ten trafił do pustej bramki. Monachijczycy nie byli w stanie odpowiedzieć na tego gola i sensacja stała się faktem.