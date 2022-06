Drwiny Kazachów po wylosowaniu Rakowa. "Pomóżcie znaleźć klub z Częstochowy"

Azerbejdżan, później Szwajcaria. Lech poznał potencjalnego rywala Lech Poznań w... czytaj dalej » Klub z Kazachstanu od lat regularnie występuje w fazach grupowych europejskich pucharów, natomiast dla piłkarzy Rakowa najbliższy sezon będzie dopiero drugim w eliminacjach rozgrywek Starego Kontynentu. Być może z tego powodu ekipa z Astany zdecydowała się na zaczepkę.

"Gdzie jest Astana w Europie?"

"Gdzie jest tutaj klub z Częstochowy? Pomóżcie nam znaleźć" - wpis o takiej treści zamieszczono po losowaniu na oficjalnym koncie twitterowym kazachskiego klubu. Na zdjęciu widnieje plansza z wszystkimi uczestnikami fazy grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2015/16, w którym Astana rywalizowała z Benfiką, Galatasaray i Atletico Madryt (z dorobkiem czterech punktów zajęła ostatnie, czwarte miejsce).

Na drwiny Kazachów szybko odpowiedzieli polscy kibice. Bezapelacyjnie najlepszą odpowiedzią było zdjęcie mapy zamieszczonej przez jednego z internautów i podpis: "Gdzie jest Astana w Europie? Pomóżcie nam znaleźć".

Aż 88 procent terytorium Kazachstanu znajduje się w Azji, a tylko jedna dziesiąta powierzchni leży w Europie.



Where is Astana in Europe? Help us to find. pic.twitter.com/W7N1smrGpH — Lukasz (@Lukasz74208175) June 16, 2022





Mimo niedługiego stażu w ekstraklasie (najbliższy sezon będzie dopiero czwartym z rzędu) zespół Marka Papszuna imponuje na polskich boiskach. W ostatnich dwóch sezonach klub spod Jasnej Góry zdobył dwa razy Puchar Polski i wywalczył wicemistrzostwo kraju.

Raków jest zwolniony z udziału w 1. rundzie kwalifikacji, która odbędzie się 7 i 14 lipca. W 2. rozpocznie rywalizację z Astaną od meczu u siebie. Pierwsze starcie 21 lipca, rewanż tydzień później.

Aby awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów, Ligi Europy bądź Ligi Konferencji, trzeba pomyślnie przejść 4. rundę eliminacji poszczególnych rozgrywek.