"Nie mogę w to uwierzyć". Klopp wściekły po brutalnym faulu

Liverpool prowadził z Lisami na Anfield od 40. minuty, gdy wynik otworzył Sadio Mane. Wyrównał w 80. minucie James Maddison, jednak trzy punkty gospodarzom uratował w doliczonym czasie gry James Milner, który wykorzystał rzut karny.

Liverpool bliżej rekordu wszech czasów. Brutalny atak na nogi Salaha To było niezwykle... czytaj dalej » Chwilę przed zwycięskim golem, boisko musiał opuścić Salah, Egipcjanin został brutalnie sfaulowany przez Choudhury'ego. Rezerwowy Leicester City, który na murawie pojawił się w 86. minucie, bardzo nierozważnie zaatakował od tyłu Salaha. Gwiazdor Liverpoolu nabawił się przez to kontuzji i został zmieniony przez Adama Lallanę.

"Nie wygląda to dobrze"



Po ostatnim gwizdku złości nie krył w rozmowie z reporterem menedżer The Reds Juergen Klopp.

- Widziałeś to? Twoim zdaniem ten faul zasługiwał na czerwoną kartkę? Jesteś Anglikiem, więc dla ciebie to nie była czerwona kartka. Nie mogę w to uwierzyć. Dla mnie nie ma żadnych wątpliwości. To była czerwona kartka – mówił wściekły Klopp.

- Tu nie chodzi o Salaha, tu chodzi o futbol. Nie można zezwalać na takie ataki, a później mówić: tak, żółta, możemy tak zrobić następnym razem. To nie był dobry wślizg, w pobliżu nie było piłki – dodał niemiecki menedżer.

Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz Egipcjanina. - Nie wygląda to dobrze - rzucił tylko na gorąco Klopp.

Wyniki meczów 8. kolejki:

West Ham United - Crystal Palace 1:2

Brighton - Tottenham 3:0

Burnley - Everton 1:0

Liverpool - Leicester City 2:1

Norwich City - Aston Villa 1:5

Watford - Sheffield United 0:0

niedziela

Arsenal - Bournemouth

Manchester City - Wolverhampton

Southampton - Chelsea

Newcastle United - Manchester United