Quagliarella ucieka Piątkowi. 36-latek coraz bliżej korony króla strzelców

Piątek traci do Quagliarelli cztery gole

Dwa lata temu złodzieje zakradli się na boisko Sokoła Łany Wielkie i praktycznie je rozebrali. Dla małego klubu była to katastrofa - nie tylko sportowa, ale również finansowa. - Prezes do mnie zadzwonił, że mecz się nie odbędzie, gdyż ukradli nam bramki - mówił wtedy trener. Urząd miasta wyznaczył nagrodę za odnalezienie skradzionych przedmiotów. Po dwóch latach od kradzieży na trop bramek, piłkochwytów, bramy i ogrodzenia natrafili policjanci. W międzyczasie klubowi pomógł Piast Gliwice. Więcej na ten temat w "Faktach" TVN o 19:00.

O koronę walczy aż czterech piłkarzy, po niedzielnych meczach coraz bliżej zwycięstwa w tej klasyfikacji jest Quagiarella.

"La Gazzetta dello Sport" punktuje Piątka: osamotniony i przygaszony Kryzys Milanu... czytaj dalej » 36-latek najpierw, w 28. minucie, pokonał bramkarza Parmy z rzutu karnego. Potem, już z gry, dokonał tego w minucie 61.

Oba zespoły kończyły mecz w dziesiątkę, po czerwonych kartkach dla Omara Colleya i Juraja Kucki.

Piątek przełamie się w poniedziałek?

W niedziele popołudnie gola strzelił również dla Atalanty Duvan Zapata, a jego drużyna wygrała arcyważny mecz wyjazdowy z Lazio 3:1. Drużyna z Bergamo umocniła się na czwartym miejscu i zrobiła duży krok w stroną Ligi Mistrzów. Dla Zapaty było to 22 trafienie, w klasyfikacji strzelców jest drugi.

Na trzeciej pozycji, z 21 bramkami, są Piątek i Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w tej kolejce dorobku już nie powiększy, za to Polak ma na to szansę, bowiem w poniedziałek Rossoneri podejmą Bolognę. Były piłkarz Genui nie potrafi trafić do siatki od miesiąca.

Do końca rozgrywek zostały trzy serie spotkań.