Włoski rekordzista. "Mam 36 lat, ale w ogóle tego nie czuję"

Quagliarella uzyskał oba trafienia w pierwszej połowie, a Włosi podwyższyli w ten sposób prowadzenie na 3:0 i 4:0. Grający na co dzień w Sampdorii zawodnik do dwóch bramek dołożył w drugiej połowie asystę przy golu Moise'a Keana. Co ciekawe, Kean był ledwie siedmiomiesięcznym bobasem, gdy starszy kolega debiutował w kadrze młodzieżowej Azzurrich. Było to we wrześniu 2000 roku.

W dniu rozgrywania meczu z Liechtensteinem Quagliarella miał 36 lat i 54 dni. Poprzednim najstarszym strzelcem włoskiej kadry był Christian Panucci, który w wieku 35 lat zdobył bramkę w meczu z Rumunią na Euro 2008.



36 & 54 - Fabio #Quagliarella (36 years and 54 days) is the oldest goalscorer in the history of Italian National team. Limitless. #ItalyLiechtenstein#Italiepic.twitter.com/IbJgOlqMpK — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 26, 2019

Wiek nie gra roli

Skuteczność Quagliarelli to nie przypadek. Weteran boisk jest po 28 meczach najlepszym strzelcem Serie A w tym sezonie i ma na koncie 21 trafień.

Włoska masakra w Parmie. Grecy zaskoczyli Bośnię To był prawdziwy... czytaj dalej » - Mam 36 lat, ale w ogóle tego nie czuję. To piękny wieczór z dwiema wspaniałymi bramkami - nowy najstarszy strzelec Włochów cieszył się po meczu z Liechtensteinem. - Nie grałem w drużynie narodowej od dłuższego czasu, więc możliwość powrotu i pomocy kolegom jest wspaniałym uczuciem. Czuję się w dobrej formie pod względem fizycznym. Jestem spokojny, cały czas trenuję, co jest najważniejsze. Gra w Sampdorii pomaga mi zachować dobrą dyspozycję - tłumaczył.

Po raz ostatni w meczu o punkty Quagliarella w podstawowym składzie reprezentacji Włoch wystąpił w październiku 2009 roku przeciwko Cyprowi.

Same podziękowania

- Chciałem podziękować selekcjonerowi Roberto Manciniemu, który obserwował mnie przez cały sezon i dał mi tę możliwość. Dziękuję też Jorginho i Leonardowi Bonucciemu za to, że pozwolili mi wykonać oba rzuty karne, wręcz zachęcali mnie do tego, choć to oni byli wyznaczeni do strzelania. Po pierwszym karnym myślałem, że do kolejnego podejdzie ktoś inny, ale powiedzieli, że to mój wieczór - zdradził Quagliarella.

- Koledzy zachęcali mnie, żebym strzelił trzeciego gola w drugiej połowie. Nie udało się, ale i tak jestem im wdzięczny, bo bardzo mi pomogli, co było wspaniałe. Chciałem też podziękować kibicom za owację na stojąco. Brawa były doskonałe, to wspomnienie pozostanie ze mną na zawsze - podsumował.

Włosi z kompletem punktów po dwóch meczach zajmują pierwsze miejsce w tabeli grupy J eliminacji mistrzostw Europy 2020.