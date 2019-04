Fabiański nie dał się pokonać. Tottenham sensacyjnie pokonany

Tottenham we wtorek gra już w Lidze Mistrzów

Fabiański to w tym sezonie jeden z najlepszych bramkarzy w Premier League, który wiele razy ratował West Ham. W sobotnie popołudnie także zagrał solidny mecz. Wybronił kilka groźnych strzałów Tottenhamu i przyczynił się do derbowej wygranej.

Polak ma na koncie najwięcej obronionych strzałów w całej lidze i jest faworytem do zgarnięcia nagrody dla najlepszego piłkarza sezonu w swoim klubie. Zatrzymał przy okazji znakomitą passę gospodarzy, którzy do tej pory na nowym stadionie jeszcze nawet nie zremisowali.

Manchester United chce duńskiego magika. Potrzebna wielka kasa Obecny sezon... czytaj dalej » Wygrali na nim cztery mecze, strzelili osiem goli i nie stracili żadnego. Pierwszy raz Hugo Lloris skapitulował w sobotę w 69. minucie, po mocnym strzale Michaila Antonio.

West Ham grał o prestiż

Młoty grały w zasadzie tylko o prestiż. Nie grozi im spadek, nie załapią się również do europejskich pucharów. Za to Tottenham będzie do końca drżał o miejsce w pierwszej czwórce gwarantujące udział w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów.

Po wpadce z West Hamem podopieczni Mauricio Pochettino nadal zajmują trzecie miejsce, ale naciskają na nich ekipy Chelsea, Arsenalu i Manchesteru United. Nie będą mieli dużo czasu na rozpamiętywanie porażki, bowiem już we wtorek zmierzą się w półfinale Ligi Mistrzów z Ajaksem.

Prowadzi Liverpool, który ma dwa punkty i jeden mecz więcej od drugiego Manchesteru City.

MECZE 36. KOLEJKI:

Tottenham - West Ham United 0:1

Crystal Palace - Everton

Fulham - Cardiff City

Southampton - Bournemouth

Watford - Wolverhampton

Brighton - Newcastle

niedziela

Leicester - Arsenal

Burnley - Manchester City

Manchester United - Chelsea