Stracił przytomność, potem dograł mecz. "Czego potrzeba, by świat futbolu się ocknął?"

W sobotę podczas meczu eliminacyjnego między Gruzją i Szwajcarią doszło do sytuacji, która mogła zakończyć się tragicznie. Obrońca gości Schaer zderzył się głową z zawodnikiem gospodarzy Jamalem Tabidze, a następnie stracił przytomność. Piłkarz mógł się udusić, ale z pomocą pospieszył mu gruziński pomocnik Jano Ananidze, który chwycił język Szwajcara oraz pomógł obrócić go na bok.

Gruziński piłkarz ratował życie Szwajcara. Dramatyczne chwile w Tbilisi W meczu... czytaj dalej » Po interwencji medycznej Schaer szybko doszedł do siebie i kontynuował grę do końca spotkania. Z kolei krwawiącemu Tabidze obandażowano głowę, ale opuścił murawę w 60. minucie. Pierwszy z poszkodowanych następnego dnia obejrzał nagranie, a później wyznał, że "to wszystko wygląda okropnie" i nic nie pamięta. Dodał również, że jego głowa "wciąż pulsuje" oraz boli go szyja. Zakończył słowami: "ale było warto". Szwajcaria wygrała w Tbilisi 2:0.

Ilu jeszcze

Nie wszyscy zgadzają się z decyzją szkoleniowca Szwajcarów Vladimira Petkovicia, który pozostawił Schaera na boisku. Nie protestował również sędzia główny spotkania, Anglik Craig Pawson.

- Ilu piłkarzy jeszcze będzie ryzykowało swoimi karierami, a przede wszystkim życiem i długotrwałym zdrowiem, z powodu obecnej w tym sporcie niezdolności do przestrzegania ustanowionych procedur? – zastanawia się w rozmowie z BBC Peter McCabe.

Prezes stowarzyszenia na rzecz pomocy osobom z obrażeniami mózgu "Headway" nie potrafi zrozumieć, dlaczego Schaer grał po utracie przytomności spowodowanej wstrząsem.

- Decyzja, żeby Fabian Schaer wrócił do gry po ewidentnym wstrząsie mózgu była nie tylko niezwykle niebezpieczna dla zawodnika, ale jest również rażącym zaniedbaniem obowiązków – stwierdził.

Źródło: Getty Images Jamal Tabidze zszedł z boiska w 60. minucie

Chce śledztwa

- Komentarze udzielone przez piłkarza po meczu również są niepokojące i pokazują, że zawodnikom brakuje świadomości i pojęcia, z czym mają do czynienia – podkreśla McCabe.

- Czego jeszcze potrzeba, by świat futbolu w końcu się ocknął i zaczął poważnie traktować wstrząs mózgu? - dodał.

Na tym nie koniec. Jego zdaniem sprawą powinna zająć się UEFA.

- UEFA musi natychmiast wszcząć śledztwo w sprawie tego incydentu i przede wszystkim wyjaśnić, dlaczego nie przestrzegano procedur – zakończył.