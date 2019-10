Latający dron z flagą. Przerwany mecz Ligi Europy

Gwiazda Arsenalu opuści finał Ligi Europy ze względów bezpieczeństwa Henrich... czytaj dalej » Do tej skandalicznej sytuacji doszło w 36. minucie meczu przy stanie 0:2 dla Karabachu. Tuż nad głowami piłkarzy zawisł dron z flagą Górskiego Karabachu. To separatystyczny region, należący formalnie do Azerbejdżanu, zamieszkały w większości przez Ormian i funkcjonujący jako niepodległe państwo, choć nieuznawane przez kraje na świecie.

W 1988 roku między państwami wybuchł konflikt. Później przerodził się w wojnę, która pochłonęła 30 tysięcy ofiar śmiertelnych. Po sześciu latach podpisano zawieszenie broni. A nieuznawana przez świat, związana z Armenią enklawa formalnie wciąż pozostaje częścią Azerbejdżanu.

"Nie mamy nic wspólnego z tą prowokacją"

Na boisku widać było złość na twarzach piłkarzy, głównie azerskiego klubu, którzy próbowali strącić urządzenie piłką. Nieudolnie. Potem na murawę wtargnęli kibice drużyny przyjezdnej. Szkocki sędzia John Beaton musiał przerwać mecz. Drona usunęły dopiero służby porządkowe. Po około 20 minutach arbiter wznowił zawody. Skończyło się wygraną Karabachu 4:1.



Po spotkaniu, na koncie twitterowym Dudelange ukazał się wpis: "Przepraszamy gości z Azerbejdżanu. Nie mamy nic wspólnego z tą prowokacją. Dowiemy się!" - czytamy.

Kilka godzin później pokazano zdjęcie jako dowód, kto maczał palce w całym zamieszaniu. "Zgodnie z naszymi informacjami dron został wystrzelony przez ultrasów ormiańskich. Jeszcze raz przepraszamy wszystkich Azerów za tę sytuację" - napisano.



Nie pierwszy raz

Czwartkowe sceny w Luksemburgu to kolejna odsłona konfliktu politycznego Armenii i Azerbejdżanu. W poprzednim sezonie w finale Ligi Europy w Baku pozwolenia na występ nie otrzymał ormiański pomocnik Arsenalu - Henrich Mchitarjan. Organizatorzy meczu nie byli w stanie zapewnić mu odpowiedniego bezpieczeństwa. To nie wszystko.

Ze względów politycznych od 2008 roku Azerbejdżan i Armenia nie mogą na siebie trafić w eliminacjach do wielkich imprez (ostatnio do Euro 2020).

Wyniki 2. kolejki Ligi Europy:



czwartek, 3 października

Grupa A

F91 Dudelange - Karabach Agdam 1:4 (0:3)

Sevilla - APOEL Nikozja 1:0 (1:0)

Grupa B

FC Lugano - Dynamo Kijów 0:0

Malmoe FF - FC Kopenhaga 1:1 (0:1)

Grupa C

FK Krasnodar - Getafe 1:2 (0:1)

Trabzonspor - FC Basel 2:2 (1:1)

Grupa D

Rosenborg Trondheim - PSV Eindhoven 1:4 (0:3)

Sporting Lizbona - LASK Linz 2:1 (0:1)

Grupa E

Celtic Glasgow - CFR Cluj 2:0 (1:0)

Lazio Rzym - Rennes 2:1 (0:0)

Grupa F

Vitoria Guimaraes - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)

Arsenal Londyn - Standard Liege 4:0 (3:0)

Grupa G

Young Boys Berno - Rangers FC 2:1 (0:1)

Feyenoord Rotterdam - FC Porto 2:0 (0:0)

Grupa H

Ferencvaros Budapeszt - Łudogorec Razgrad 0:3 (0:2)

CSKA Moskwa - Espanyol Barcelona 0:2 (0:0)

Grupa I

FK Ołeksandrija - KAA Gent 1:1 (0:1)

AS St. Etienne - VfL Wolfsburg 1:1 (1:1)

Grupa J

Wolfsberger AC - AS Roma 1:1 (0:1)

Istanbul Basaksehir - Borussia Moenchengladbach 1:1 (0:0)

Grupa K

Sporting Braga - Slovan Bratysława 2:2 (1:1)

Besiktas Stambuł - Wolverhampton Wanderers 0:1 (0:1)

Grupa L

FK Astana - Partizan Belgrad 1:2 (0:1)

AZ Alkmaar - Manchester United 0:0