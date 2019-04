Koniec serii Arsenalu. Zimny prysznic w Liverpoolu

Guardiola wątpi w poczwórną koronę. "To praktycznie niemożliwe" Manchester City... czytaj dalej » Londyńczycy byli w minionych tygodniach rozpędzeni. Z siedmiu ostatnich ligowych starć wygrali aż sześć (jeden remis), a smaku porażki mogli już nie pamiętać - poprzedniej doznali 3 lutego w meczu z Manchesterem City. Wszystko to sprawiło, że piłkarze Unaia Emery'ego wdrapali się na trzecie miejsce w tabeli Premier League i na poważnie mogą myśleć o następnej edycji Ligi Mistrzów.

Tyle że i Everton jest ostatnio w formie. Ekipa z Liverpoolu nie gra już w tym sezonie o nic, więc na potyczkę z Arsenalem wyszła bez zbędnej presji. I to się opłaciło.

Szybkie prowadzenie

Gospodarze wyszli na prowadzenie przed upływem dziesiątej minuty. Daleko z autu wrzucił Lucas Digne, a w polu karnym największym sprytem wykazał się Jagielka. Angielski środkowy obrońca trafił z kilku metrów obok bezradnego Bernda Leno.

Źródło: Getty Images Everton szybko wyszedł na prowadzenie

Arsenal był w tarapatach, musiał odrabiać straty, ale w niedzielę wyraźnie londyńczykom nie szło. Swoje sytuacje, wchodząc na boisko tuż po przerwie, mieli Aaron Ramsey i Pierre-Emerick Aubameyang. I rzeczywiście, goście ruszyli do przodu. W 59. doczekali się wreszcie celnego strzału, którego autorem był Alexandre Lacazette.

Piłkarz miesiąca, piłkarz meczu. Grosicki chwali się zdobyczami Kamil Grosicki... czytaj dalej » To był zwiastun odważniejszych ataków. Niewiele z nich jednak wynikało. Co więcej, to Everton był groźniejszy w kontraktach, ale liverpoolczycy marnowali szansę za szansą. Prym w pudłowaniu wiódł Brazylijczyk Richarlison, ale - jak się okazało - nieskuteczność nie miała swoich konsekwencji.

Trzy punkty zostały w mieście Beatlesów.

Everton - Arsenal 1:0

Bramka: Jagielka (10')



Wyniki 33. kolejki Premier League:

Bournemouth - Burnley 1:3

Huddersfield - Leicester 1:4

Newcastle - Crystal Palace 0:1

Southampton - Liverpool 1:3

Everton - Arsenal 1:0

poniedziałek:

Chelsea - West Ham