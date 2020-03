VAR uratował Manchester United w ostatniej minucie

Ani Tottenham, ani Manchester United nie zdołały wykorzystać sobotniego potknięcia Chelsea, która zaledwie zremisowała z Bournemouth 2:2. The Blues co prawda nie mogli stracić po tej serii spotkań czwartej pozycji w tabeli, lecz ich przewaga nad najgroźniejszymi rywalami mogła wyraźnie stopnieć. Po niedzielnych meczach okazało się jednak, że największy krok w stronę czołowej czwórki wykonał zespół Wolverhampton Wanderers.

Kolejna wpadka De Gei

Czerwone Diabły przed rokiem zostały ograne na Goodison Park aż 0:4. W niedzielne popołudnie podopieczni Ole Gunnara Solskjaera mogli obawiać się o powtórkę tamtego scenariusza. Przegrywali bowiem już po trzech minutach gry przez nieporadność De Gei. W zupełnie niegroźnej sytuacji bramkarz zbyt długo zwlekał z wybiciem piłki z własnego pola karnego. Jego brak zdecydowania wykorzystał Dominic Calvert-Lewin. Zablokował wykopaną przez Hiszpana piłkę i Everton mógł cieszyć się z prowadzenia 1:0.

Źródło: Getty Images David de Gea

To nie pierwsza sytuacja w ostatnich miesiącach, gdy United tracą bramkę po błędzie De Gei. Jak wyliczył serwis statystyczny Opta, od startu poprzedniego sezonu Premier League reprezentant Hiszpanii popełnił aż siedem błędów, które bezpośrednio skutkowały golem dla przeciwników. W tym okresie równie niepewnie interweniowali tylko Martin Dubravka i Bernd Leno.



7 - David De Gea has made seven errors leading directly to an opposition goal in the Premier League since the start of last season, the joint-most alongside Martin Dubravka and Bernd Leno. Shocker. pic.twitter.com/WNoCTxhxds — OptaJoe (@OptaJoe) March 1, 2020





Jeden Fernandes to za mało

Demolki na Goodison Park jednak nie było. Manchesterowi United z ratunkiem przyszedł pozyskany w zimowym oknie transferowym ze Sportingu Bruno Fernandes. Portugalczyk był najjaśniejszym punktem swojego zespołu. W 31. minucie popisał się fantastycznym strzałem z dystansu. Mocno podkręcona piłka okazała być poza zasięgiem Jordana Pickforda i na tablicy wyników było 1:1. Licząc występy w Portugalii oraz Anglii w obecnym sezonie, Fernandes miał udział aż przy 19 golach w 21 ligowych występach (10 goli i 9 asyst).

Źródło: Getty Images Bruno Fernandes okazał się cennym nabytkiem dla Manchesteru United

Po zmianie stron obie ekipy stworzyły sobie dogodne okazje do wygrania meczu. Już w doliczonym czasie gry futbolówka ponownie wylądowała w siatce przyjezdnych, jednak radość The Toffees nie trwała długo. Sędzia nie uznał gola, wskazując pozycję spaloną Gylfi Sigurdssona, który leżał na murawie przed bramką Manchesteru i absorbował uwagę bramkarza.

Z decyzją arbitra nie mógł się pogodzić szkoleniowiec Evertonu Carlo Ancelotti, który już po ostatnim gwizdk

Z nieba do piekła

W równolegle rozgrywanym spotkaniu Tottenham zawiódł jeszcze bardziej i to na własnym terenie. Londyńczycy podejmowali Wolverhampton i prowadzili po strzale Stevena Bergwijna jeszcze przed upływem pierwszego kwadransa gry.

Po kilkunastu minutach gospodarzom odpowiedział Matt Doherty, wykorzystując błąd młodego obrońcy Kogutów Japheta Tangangi, który wybił piłkę pod nogi rywala.

Na przerwę piłkarze prowadzeni przez Jose Mourinho schodzili z prowadzeniem 2:1, gdyż tuż przed końcem pierwszej odsłony do siatki Wolverhampton trafił Serge Aurier.

W drugiej części meczu strzelali już jednak wyłącznie goście. Po bramkach zdobytych przez Diogo Jotę i Raula Jimeneza Wilki triumfowały 3:2, dzięki czemu wyprzedziły Tottenham w tabeli Premier League i zrównały się punktami z Manchesterem United. Obie ekipy tracą do czwartego miejsca po trzy oczka.

Wyniki meczów 28. kolejki:

Everton - Manchester United 1:1

Tottenham - Wolverhampton 2:3

Brighton - Crystal Palace 0:1

Bournemouth - Chelsea 2:2

Newcastle United - Burnley 0:0

West Ham United - Southampton 3:1

Watford - Liverpool 3:0

Norwich - Leicester City 1:0