Sędzia skrzywdził Liverpool i przyznał się do błędu. "Nie myśleliśmy tak, jak powinniśmy"

Już 2 grudnia poznamy zwycięzcę plebiscytu organizowanego przez "France Football". Według menedżera Liverpoolu Juergena Kloppa Złotą Piłkę powinien dostać obrońca jego zespołu Virgil van Dijk. - On rozegrał fantastyczny sezon, a my wygraliśmy Ligę Mistrzów. Myślę, że Virgil zasługuje na tę nagrodę - stwierdził Klopp.

Do zdarzenia doszło na początku październikowych derbów z Evertonem w 5. kolejce Premier League. Strzegący bramki gospodarzy Pickford bez pardonu potraktował obrońcę Liverpoolu. W rosłego Holendra wpadł wyprostowanymi nogami, z miejsca powalając go na murawę. Sędzia wcześniej odgwizdał spalonego. Z tego powodu The Reds nie mogli domagać się rzutu karnego. Dziwił natomiast brak upomnienia dla bramkarza The Toffees.



Pickford. pic.twitter.com/edZ47ONbP8 — varejano (@varejanoiu) October 17, 2020





Z perspektywy czasu całe zdarzenie inaczej ocenia już arbiter tamtego spotkania. - Początkowo moja myśl była taka: "To nie może być karny, bo jest spalony. Najpierw musimy to sprawdzić." Powiedziałem do sędziów VAR, że jeśli nie było spalonego, to podyktuję jedenastkę - wyznał brytyjski sędzia, niespełna trzy miesiące po zdarzeniu, w rozmowie z "Daily Mail".

Kolano zawodnika mistrzów Anglii ucierpiało na tyle mocno, że nie był on w stanie kontynuować spotkania i musiał zostać zmieniony. A skończyło się jeszcze gorzej - Holender uszkodził bowiem więzadło krzyżowe w kolanie i przeszedł operację. Wciąż jest poza grą i nie wiadomo kiedy wróci na boisko.

- Wszyscy, łącznie ze mną, nie myśleliśmy o tej sytuacji tak, jak powinniśmy. Mogliśmy odgwizdać spalonego i dać Pickfordowi czerwoną kartkę - wyznał Oliver.

- Za bardzo skupiliśmy się na sprawdzaniu sytuacji krok po kroku, zamiast pomyśleć o tym faulu - dodał angielski arbiter.

Źródło: Getty Images Mike Oliver był na świeczniku

Warto podkreślić, że nawet po doniesieniach o poważnej kontuzji Van Dijka władze angielskiej federacji uznały, że bramkarz Evertonu nie będzie zawieszony i nie otrzyma żadnej kary. Tamtejsze media donosiły, że Pickford otrzymywał mnóstwo pogróżek. Zmuszony był zatrudnić ochroniarzy.