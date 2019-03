W Rzymie mieli dość. Di Francesco zwolniony

O zwolnieniu Di Francesco mówiło się od kilku tygodni. Gromy posypały się na głowę szkoleniowca przede wszystkim po blamażu w Pucharze Włoch z Fiorentiną – Giallorossi przegrali na wyjeździe aż 1:7.

Jednak zarząd klubu oraz dyrektor sportowy Monchi nie chcieli podejmować radykalnych kroków i dali trenerowi kolejną szansę. Po środowej porażce z FC Porto, która poskutkowała odpadnięciem z Ligi Mistrzów, Włoch nie miał już nic na swoją obronę.

Gol w dogrywce przesądził

"Od dzisiaj Eusebio Di Francesco nie jest już menedżerem klubu. Pragniemy mu podziękować za jego pracę na ławce Giallorossich i życzymy mu wszystkiego dobrego" – brzmi oficjalny komunikat.



Pierwsze spotkanie z Porto rozgrywane na Stadio Olimpico zakończyło się wygraną Romy 2:1. W rewanżu lepszy okazał się zespół z Portugalii, który wygrał po dogrywce 3:1.

Kibice nie kryli rozczarowania postawą piłkarzy i osób odpowiedzialnych za zarządzanie klubem – wszystkim dostało się jeszcze przed wylotem z Porto. Na lotnisku fani Romy nie przebierali w słowach, a Monchi był gotowy wdać się nawet w bójkę.

Największym osiągnięciem Di Francesco z Romą był półfinał ostatniej edycji Ligi Mistrzów. Rzymianie wyeliminowali m.in. Barcelonę, którą pokonali w spotkaniu rewanżowym 3:0 i tym samym odrobili duże straty z pierwszego meczu (1:4).

Powrót Ranieriego

Według dziennika "La Gazzetta dello Sport" najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Di Francesco jest Claudio Ranieri. W latach 2009-2011 Włoch pracował w rzymskim klubie, ale nie odniósł żadnego sukcesu.

Ostatnio Ranieri pełnił rolę menedżera Fulham. W Londynie pracował od listopada do końca lutego. Drużyna pod jego wodzą grała słabo – zdołała wygrać zaledwie trzy z siedemnastu spotkań.