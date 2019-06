Doprowadził Romę do półfinału Ligi Mistrzów, został trenerem Polaków w Sampdorii

19 czerwca Sampdoria musiała pożegnać się z dotychczasowym trenerem Marco Giampaolo. Zdecydował się on przyjąć ofertę Milanu. Działacze drużyny z Genui zareagowali szybko i w sobotę ogłosili, kto poprowadzi Sampę w nadchodzącym sezonie.

Pamiętne mecze Romy

Wybór padł na Di Francesco, doskonale znanego z pracy w Romie. W sezonie 2017/18 doprowadził on zespół z Rzymu do półfinału Ligi Mistrzów, eliminując po drodze m.in. Barcelonę. W szalonym dwumeczu, którego stawką było spotkanie finałowe, Roma musiała uznać wyższość Liverpoolu. W pierwszym starciu The Reds wygrali 5:2, natomiast w rewanżu triumfowała Roma 4:2.

Piątek poznał nazwisko nowego trenera. Ostatnio pracował z polskimi zawodnikami Potwierdziły się... czytaj dalej » Niestety, miniony sezon nie był już tak udany dla prowadzonej przez Di Francesco Romy. Zespół słabo spisywał się w Serie A i po odpadnięciu w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Porto, Di Francesco musiał pożegnać się z posadą.

"Najlepszy wybór"

Teraz 49-letni szkoleniowiec otrzymał szansę w Sampdorii. Di Francesco podpisał kontrakt do 2022 roku.

- To najlepszy wybór. Di Francesco zapewnia doświadczenie, odpowiednie przygotowanie zespołu, grę na wysokim poziomie oraz głód sukcesu – powiedział prezydent Sampdorii Massimo Ferrero.

W niedawno zakończonym sezonie Sampdoria zajęła dziewiąte miejsce w Serie A. Ważnymi graczami zespołu z Genui są Karol Linetty i Bartosz Bereszyński.