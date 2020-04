Testy, dodatkowe badania, wybrane stadiony. Europejskie ligi szykują się do dokończenia sezonu

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

05.04 | Kolejne kluby niemieckiej Bundesligi wznowiły treningi w małych grupach. W poniedziałek do zajęć wrócili m.in. piłkarze broniącego tytułu Bayernu Monachium. Wśród nich nie zabrakło wracającego do zdrowia po kontuzji Roberta Lewandowskiego.

Unikatowy pomysł niemieckiego resortu na dokończenie sezonu Bundesligi Do wznowienia... czytaj dalej » Koronawirus sparaliżował ligowe rozgrywki w całej Europie, ale nie zrobił tego we wszystkich krajach jednocześnie. Różne są także pomysły na wznowienie gry i rozstrzygnięcie sezonu. Przygotowaliśmy krótki przegląd rozwiązań, zaplanowanych przez największe europejskie ligi oraz Ekstraklasę.

Niemcy

Tu do rozegrania pozostało 9 z 34 zaplanowanych kolejek, a Bundesliga zdaje się być najbliższa powrotu do względnej normalności. Powrót na boiska wyznaczono wstępnie na 9 maja, a liga czeka w tej chwili właściwie tylko na zielone światło od podejmujących decyzje polityków. Ustalono również wstępne warunki rozgrywania spotkań: rozgrywki będą się odbywać bez udziału publiczności, a na stadionie będzie mogło przebywać maksymalnie 300 osób.

Władze Bundesligi zamierzają kupić ponad 20 tys. testów na koronawirusa i poddawać zawodników stałej kontroli przed meczami i po nich. Opracowano również specjalny protokół higieniczny, a w każdym zespole ma być wyznaczony człowiek, który będzie odpowiadał za jego przestrzeganie.

Hiszpania

Do dokończenia rozgrywek w La Lidze pozostało jeszcze 11 kolejek. I chociaż Hiszpania jest jednym z krajów najmocniej dotkniętych skutkami pandemii, wiele wskazuje na to, że tamtejsi piłkarze również niebawem wrócą do gry. Rozważane są dwa terminy: 4 lub 11 maja, a ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć hiszpańskie ministerstwo zdrowia.

Powrót na boiska, zaplanowany na trzy etapy, ma się rozpocząć serią testów, które powinny ruszyć 28 kwietnia. Na podstawie ich wyników w drugim etapie mają zostać dopuszczone treningi w małych grupach. Testy mają być później kontynuowane, a jednym z rozważanych warunków wznowienia rozgrywek (etap trzeci) jest stały pobyt całej drużyny w jednym hotelu lub centrum treningowym.

Serie A została zatrzymana po 26. kolejce, zatem do wyłonienia mistrza Włoch konieczne jest jeszcze rozegranie 12 rund spotkań. Włoskie kluby jednogłośnie opowiedziały się za wznowieniem rozgrywek, ale data restartu uzależniona jest od decyzji rządu.

Pomysł na zapewnienie bezpieczeństwa piłkarzom jest zbliżony do hiszpańskiego: tu również droga na boiska została podzielona na trzy etapy, uzależnione od wyników badań. W szczegółach Włosi poszli jednak nieco dalej, wymagając od osób, u których wcześniej potwierdzono objawy COVID-19, dodatkowych badań: USG serca czy wysiłkowego EKG.

Anglia

Na razie wiele wskazuje na to, że na Wyspach sezon zakończy się najwcześniej, a rozstrzygną go decyzje podejmowane przy negocjacyjnym stole. Wprawdzie propozycji wyjścia z kryzysu padło tutaj wiele, żadna z nich na razie nie zyskała jednak zdecydowanego poparcia większości klubów. Rozważano m.in. grę przy pustych trybunach, poddawanie piłkarzy kwarantannie, systematyczne testy lub dokończenie rozgrywek na "neutralnym gruncie": gromadząc wszystkie drużyny na kilku wybranych stadionach, by wyeliminować ryzyka związane z podróżowaniem. Pomysłów wciąż przybywa, a angielska liga pozostaje jedną z nielicznych, które nie opracowały jeszcze szczegółowego protokołu.

W Premier League do rozegrania pozostało jeszcze 9 rund meczowych.

Francja

Przedstawiciele francuskiej ekstraklasy przyznają otwarcie, że są spóźnieni w podejmowaniu decyzji o dokończeniu rozgrywek, ale deklarują to chęcią "czerpania inspiracji" z rozwiązań niemieckich, hiszpańskich lub włoskich. Na razie jednak są bliżej sytuacji z drugiej strony Kanału La Manche, chociaż w ich wypadku jest to pokłosie strategii francuskiego rządu, która ogranicza powszechny dostęp do testów na koronawirusa. A te są niezbędne do wdrożenia w życie pomysłów na dokończenie rozgrywek.

Ligue 1 została zatrzymana po 28. kolejce. Do rozstrzygnięcia tytułu mistrzowskiego pozostało 10 rund spotkań.

W Polsce plan powrotu piłkarzy na boiska został już opracowany, choć oficjalnie żadne ustalenia nie zostały jeszcze potwierdzone. Wstępnie przewiduje się, że Ekstraklasa ruszy ponownie pod koniec maja, a brakujące do rozstrzygnięcia 11 kolejek zostałoby rozegranych do lipca.

Przed wznowieniem rozgrywek piłkarze mają przejść 14-dniową kwarantannę, a po 3 maja testy na obecność koronawirusa. Dopiero po uzyskaniu negatywnych wyników mogłyby się rozpocząć treningi w małych grupach. Ćwiczenia w pełnym składzie przewidywane są nie wcześniej niż przed 10 maja. Tuż przed rozpoczęciem 27. kolejki wszyscy piłkarze mieliby zostać ponownie przebadani.

Propozycja została już przedstawiona rządowi, od którego decyzji zależy, czy rozwiązanie będzie mogło wejść w życie.