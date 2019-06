EURO U21. Polacy rozpoczynają wyboistą drogę do igrzysk

Od 2017 roku, gdy gospodarzem ME do lat 21 była Polska, turniej odbywa się w formule z 12 drużynami podzielonymi na trzy grupy. W imprezie, choć nazwa brzmi U-21, mogą wystąpić nawet piłkarze urodzeni w 1996 roku. Liczy się bowiem wiek w momencie rozpoczęcia eliminacji.

W tegorocznych rozgrywkach Polacy będą rywalizować w grupie A, gdzie ich rywalami będą: Belgia, Hiszpania i Włochy:

Mistrzostwa Europy do lat 21 - podział na grupy:

Grupa A: Polska, Belgia, Hiszpania, Włochy

Grupa B: Niemcy, Dania, Serbia, Austria

Grupa C: Anglia, Francja, Rumunia, Chorwacja

Do półfinału awansują zwycięzcy trzech grup i drużyna z drugiego miejsca z najlepszym bilansem.

Kiedy i gdzie mecze Polaków?

Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w dniach 16-30 czerwca.

Pierwszy mecz młodzieżowych mistrzostw Europy rozegrany zostanie w niedzielę 16 czerwca. Właśnie wtedy na boisko w Reggio Emilia wybiegną Polacy, a ich rywalami będą Belgowie.

W środę 19 czerwca Polacy zagrają w Bolonii z Włochami. Tam też zakończą fazę grupową w sobotę 22 czerwca, a ich rywalem będzie Hiszpania.

Mistrzostwa Europy do lat 21 - terminarz grupy A:

niedziela, 16 czerwca

Polska - Belgia (godz. 18.30, Reggio Emilia)

Włochy - Hiszpania (21.00, Bolonia)

środa, 19 czerwca

Hiszpania - Belgia (18.30, Reggio Emilia)

Włochy - Polska (21.00, Bolonia)

sobota, 22 czerwca

Hiszpania - Polska (21.00, Bolonia)

Belgia - Włochy (21.00, Reggio Emilia)

Impreza zostanie rozegrana w sześciu miastach - pięciu włoskich oraz w San Marino (Serravalle). Finał zaplanowano na 30 czerwca w Udine.

Źródło: Getty Images Finał zostanie rozegrany na Dacia Arena w Udine

Mistrzostwa Europy do lat 21 - stadiony:

Stadio Renato Dall’Ara, Bolonia, Włochy (pojemność: 31 000)

Mapei Stadium, Reggio Emilia, Włochy (21 500)

Stadio Dino Manuzzi, Cesena, Włochy (20 194)

Stadio Nereo Rocco, Triest, Włochy (20 500)

Dacia Arena, Udine, Włochy (25 151)

San Marino Stadium, Serravalle, San Marino (4 778)

Kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy U-21 (przed imieniem numer na koszulce):

Bramkarze:

1. Kamil Grabara (Aarhus GF, wypożyczony z Liverpoolu)

12. Mateusz Lis (Wisła Kraków)

22. Tomasz Loska (Górnik Zabrze)

Obrońcy:

3. Kamil Pestka (Chrobry Głogów)

4. Mateusz Wieteska (Legia Warszawa)

5. Paweł Bochniewicz (Górnik Zabrze)

6. Krystian Bielik (Charlton Athletic, wypożyczony z Arsenalu Londyn)

15. Dominik Jończy (Podbeskidzie Bielsko-Biała, od 1 lipca ponownie Zagłębie Lubin)

20. Robert Gumny (Lech Poznań)

21. Karol Fila (Lechia Gdańsk)

Pomocnicy:

2. Przemysław Płacheta (Podbeskidzie Bielsko-Biała)

7. Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze, od 1 lipca Fiorentina)

8. Jakub Piotrowski (KRC Genk)

10. Sebastian Szymański (Legia Warszawa, od 1 lipca Dynamo Moskwa)

13. Mateusz Wdowiak (Cracovia)

16. Patryk Dziczek (Piast Gliwice)

17. Kamil Jóźwiak (Lech Poznań)

19. Filip Jagiełło (KGM Zagłębie Lubin, od 1 lipca Genoa CFC)

23. Konrad Michalak (Lechia Gdańsk)

Napastnicy:

9. Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf, wypożyczony z Sampdorii Genua)

11. Karol Świderski (PAOK Saloniki)

14. Adam Buksa (Pogoń Szczecin)

18. Paweł Tomczyk (Piast Gliwice, od 1 lipca ponownie Lech Poznań)

Źródło: Newspix W ostatnim sparingu Polacy przegrali 0:2 z Serbią

Szansa awansu na igrzyska olimpijskie

Tegoroczne mistrzostwa będą jednocześnie kwalifikacjami do igrzysk w Tokio. Do Japonii polecą cztery najlepsze zespoły turnieju, czyli półfinaliści.



Warto jednak zaznaczyć, co podkreśliła na swojej stronie UEFA, że w przypadku awansu do czołowej czwórki Anglii otworzy się szansa dla innej drużyny. Kraje wchodzące w skład Wielkiej Brytanii nie mogą bowiem wystawić oddzielnych reprezentacji na igrzyska olimpijskie.



To oznacza, że o prawo występu w Tokio zagrają dwa pozostałe zespoły z drugich miejsc w grupach. Dodatkowy mecz odbędzie się w takim wypadku w piątek 28 czerwca w Cesenie (początek o godz. 21).



- Gdzieś tam z tyłu głowy pojawiły się igrzyska, ale wiemy, że podobnie myśli 11 innych reprezentacji. Ktokolwiek poleci do Tokio, to nie będzie niespodzianka, bo tam nie ma przypadkowych drużyn. Poziom będzie piekielnie wysoki - powiedział trener reprezentacji Polski Czesław Michniewicz.

Historia turnieju

Tytułu mistrzów Europy bronić będą Niemcy. W finale imprezy w 2017 roku nasi zachodni sąsiedzi pokonali w Krakowie 1:0 Hiszpanię, która triumfowała cztery razy w historii - w 1986, 1998, 2011 i 2013 roku. Z kolei był to drugi triumf Niemców, poprzedni w 2009 roku.

Źródło: Getty Images Niemcy będą bronić wywalczonego w Polsce mistrzostwa



Mistrzostwa Europy do lat 21 są rozgrywane pod egidą UEFA od 1978 roku. Do 1992 roku finał składał się z dwóch meczów.



Do 2015 roku turniej odbywał się z udziałem ośmiu drużyn. Początkowo rywalizowano w systemie pucharowym (od ćwierćfinałów). Od 2000 roku drużyny tworzyły dwie czterozespołowe grupy. Od 2007 roku impreza jest rozgrywana w latach nieparzystych.



Wyniki finałów ME do lat 21 (w latach 1978-1992 rozgrywano mecz i rewanż):

1978 Jugosławia - NRD 1:0, 4:4

1980 ZSRR - NRD 0:0, 1:0

1982 Anglia - RFN 3:1, 2:3

1984 Anglia - Hiszpania 1:0, 2:0

1986 Hiszpania - Włochy 1:2, 2:1, karne 3:0

1988 Francja - Grecja 0:0, 3:0

1990 ZSRR - Jugosławia 4:2, 3:1

1992 Włochy - Szwecja 2:0, 0:1

1994 Włochy - Portugalia 1:0 po dogr.

1996 Włochy - Hiszpania 1:1, karne 4:2

1998 Hiszpania - Grecja 1:0

2000 Włochy - Czechy 2:1

2002 Czechy - Francja 0:0, karne 3:1

2004 Włochy - Serbia i Czarnogóra 3:0

2006 Holandia - Ukraina 3:0

2007 Holandia - Serbia 4:1

2009 Niemcy - Anglia 4:0

2011 Hiszpania - Szwajcaria 2:0

2013 Hiszpania - Włochy 4:2

2015 Szwecja - Portugalia 0:0, karne 4:3

2017 Niemcy - Hiszpania 1:0

Reprezentacja dotarła do Włoch

Reprezentacja Polski w czwartek popołudniu wylądowała we Włoszech. W ostatnich dniach z drużyną trenował jej kapitan Dawid Kownacki, który ścigał się z czasem, lecząc kontuzję.



Jesteśmy już we Włoszech! pic.twitter.com/nEAYcqLArd — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 13 czerwca 2019





MISTRZOSTWA EUROPY U-21 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Kiedy: 16-30 czerwca

Gdzie: Włochy, San Marino

Mecze Polaków: 16, 19, 22 czerwca

Finał: 30 czerwca w Udine