Trener młodych Polaków tonuje nastroje. "Półfinał blisko, a zarazem daleko"

Po niedzielnym zwycięstwie nad Belgami trener Michniewicz chwalił swój zespół, ale zapowiadał zmiany na spotkanie z Włochami. Środowy mecz rozpoczął z pięcioma obrońcami w składzie.

Zgodnie z przewidywaniami, gospodarze od początku rzucili się do ataków, ale nie przynosiły one efektów. Polacy nie mieli takich kłopotów ze skutecznością.

W 40. minucie po strzale z rzutu wolnego Dawida Kownackiego piłka odbiła się wprawdzie od muru, ale trafiła do Krystiana Bielika, który uderzeniem z woleja zaskoczył bramkarza gospodarzy Aleksa Mereta. Druga połowa przypominała pierwszą. Gospodarze posiadali ogromną przewagę, ale nic z niej nie wynikało. Biało-Czerwoni, choć mieli kilkukrotnie duże szczęście, dowieźli zwycięstwo do końca.

"Większość drużyn chce być na naszym miejscu"

- Co było kluczowe w tym zwycięstwie? Dyscyplina, poświęcenie, organizacja, wzajemna pomoc, ale też wiara w końcowy sukces. To cechuje naszą drużynę. Zawsze wierzymy, że możemy wygrać z każdym. Tutaj nie ma żadnych kompleksów. Czasami są momenty, że przeciwnik w niektórych fazach jest od nas lepszy, zepchnie nas do defensywy, ale my się nigdy nie poddajemy. Zawsze myślimy pozytywnie. Tego wymagamy od siebie - my jako szkoleniowcy, ale też wymagamy od zawodników i wszystkich ludzi, którzy są przy naszej reprezentacji - powiedział Michniewicz w wywiadzie po meczu.

Dzięki zwycięstwu w Bolonii Polacy z kompletem punktów prowadzą w tabeli grupy A. Mają sześć punktów, Włosi i Hiszpanie po trzy, a Belgowie żadnego.

- Sześć punktów po dwóch rywalizacjach to bardzo dobry dorobek. Większość drużyn chce być na naszym miejscu - zaznaczył.

"Wszystko poukładane"

W sobotnim meczu z Hiszpanią Biało-Czerwonym wystarczy remis do zajęcia pierwszego miejsca w grupie i awansu do półfinału, co oznacza jednocześnie kwalifikację na igrzyska w Tokio. Niewykluczone, że nawet porażka zapewni im olimpijskie przepustki, ale wówczas będzie to zależeć od innych rezultatów.

- Jesteśmy blisko, ale zarazem daleko. Wiemy, że Hiszpania w końcówce strzeliła zwycięskiego gola w meczu z Belgią (wygrała 2:1 - red). Na pewno czeka nas ciężki bój. Do euforii jeszcze daleka droga. Cieszymy się bardzo, jesteśmy z dumni z tej drużyny i ludzi, którzy jej pomagają. Bo mamy naprawdę komfortowe warunki. Dzisiaj kupiono dla nas specjalne klimatyzatory. Możemy skupić się na pracy. To jest najfajniejsze w tej reprezentacji. Nie byłem jeszcze w takim miejscu, żeby mieć wszystko poukładane na tak wysokim poziomie - przyznał Michniewicz.

Czy osiągnął największy sukces w roli szkoleniowca? - Jeszcze mety nie ma. Gdy ją przekroczymy, skończą się mistrzostwa, wtedy będzie można ocenić. Na pewno cieszy to, że potrafimy wygrać z Belgią i gospodarzami, naszpikowanym gwiazdami - zakończył trener polskich piłkarzy.

Spokój prezesa

Optymistyczne nastroje tonuje również prezes PZPN Zbigniew Boniek. "Spokojnie. Droga jeszcze daleka" - napisał na Twitterze szef polskiej federacji.



Włochy - Polska 0:1 (0:1)

Krystian Bielik (40).



Żółte kartki: Włochy - Nicolo Zaniolo; Polska - Patryk Dziczek, Dawid Kownacki, Adam Buksa.

Sędzia: Aleksiej Kułbakow (Białoruś). Widzów 26 890.



Włochy: Alex Meret - Claud Adjapong (81. Nicolo Zaniolo), Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini, Federico Dimarco - Nicolo Barella, Rolando Mandragora (57. Sandro Tonali), Lorenzo Pellegrini - Riccardo Orsolini (46. Moise Kean), Patrick Cutrone, Federico Chiesa.

Polska: Kamil Grabara - Karol Fila, Mateusz Wieteska, Paweł Bochniewicz, Krystian Bielik, Kamil Pestka - Filip Jagiełło (55. Konrad Michalak), Szymon Żurkowski, Patryk Dziczek, Sebastian Szymański - Dawid Kownacki (76. Adam Buksa).