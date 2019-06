Grali na 50 procent, ale są w półfinale. Niemcy męczyli się z Austrią

W ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy do lat 21 Polska przegrała z Hiszpanią aż 0:5. Mimo świetnego początku i zwycięstw z Włochami i Belgią, Biało-Czerwoni spadli na 3. lokatę i nie awansowali do fazy pucharowej. Oto najciekawsze komentarze po tym spotkaniu.

Przed niedzielnym meczem Niemcy mieli komplet punktów i byli niemal pewni awansu do kolejnej rundy. Tym bardziej, że po zwycięstwie nad Serbią Austriacy zagrali zdecydowanie poniżej oczekiwań w przegranym spotkaniu z Danią. Wydawało się, że podopiecznym Stefana Kuntza nie może stać się nic złego.

I rzeczywiście - Niemcy przeważali, byli zespołem lepszym, ale tylko przez piętnaście minut. Później do głosu doszli rywale, którzy byli zdecydowanie bardziej zdeterminowani. Jednak wszystko zaczęło się idealnie dla obrońców tytułu, którzy w 14. minucie wyszli na prowadzenie. Kolejną bramkę w turnieju zdobył niezawodny Gian-Luca Waldschmidt, który popisał się świetnym uderzeniem z dystansu.

Rywale wyrównali w 24. minucie, gdy rzut karny pewnie wykorzystał Kevin Danso. Jedenastka została podyktowana za faul bramkarza Alexandra Nuebela, który wychodząc do piłki za mocno wystawił kolano i trafił w głowę austriackiego snajpera. Od tej pory to piłkarze Wernera Gregoritscha przycisnęli i stworzyli jeszcze kilka sytuacji, ale najpierw zrehabilitował się niemiecki golkiper, a później uratował go słupek.

Remis na wagę awansu

Po zmianie stron mecz był wyrównany, ale groźniejsi byli Niemcy. To oni mieli więcej okazji, by zdobyć zwycięską bramkę, aczkolwiek jedna z nielicznych akcji ofensywnych Austriaków również powinna zakończyć się golem - Husen Balic mocno uderzył po ziemi, ale ponownie znakomicie interweniował Nuebel.

Widząc problemy swojego zespołu Kuntz dokonał podwójnej zmiany, wprowadzając na murawę Suata Serdara i Nadiema Amiriego. Była to dobra decyzja, Niemcy zaczęli grać szybciej i odważniej. Jednak pomimo kilku szans futbolówka nie chciała wpaść do bramki.

Choć był to zdecydowanie najsłabszy mecz Niemców w fazie grupowej, to remis w zupełności wystarczył im do zajęcia pierwszego miejsca w grupie i pewnego awansu do półfinału.

Pewna wygrana Danii

W drugim meczu grupy B Dania bez większych problemów pokonała Serbię 2:0. Gole dla triumfatorów strzelali Jacob Bruun Larsen i Jacob Rasumssen. Awans do kolejnej rundy jest jednak wątpliwy. Wszystko wyjaśni się po środowych spotkaniach w grupie C, a zwłaszcza po meczu Rumunii z Francją, które mają po sześć punktów. Remis w tym spotkaniu oznacza, że do półfinału awansują obie reprezentacje.

Niemcy - Austria 1:1 (1:1)

Bramki: Waldschmidt (14) - Danso (24 - karny)

Dania - Serbia 2:0 (1:0)

Bramki: Bruun Larsen (21), Rasmussen (51)