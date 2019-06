Świetny początek obrońców tytułu. Niemcy nie dali szans Duńczykom

Bezradny Jović, blada Serbia. Wygrana Austrii w Euro U-21 Reprezentacja... czytaj dalej » Duńczycy nie byli faworytami spotkania z aktualnymi mistrzami świata w tej kategorii wiekowej. Niemcy tytuł zdobyli dwa lata temu podczas turnieju w Polsce.

Mimo to zaczęli w dobrym stylu. Grali odpowiedzialnie w defensywie, bo to Niemcy od pierwszych minut dłużej utrzymywali się przy piłce. Później było jednak dużo gorzej. Nasi zachodni sąsiedzi z Duńczykami męczyli się tylko do momentu strzelenia pierwszego gola.

Znakomita kombinacja Niemców

Kamień z serc piłkarzy prowadzonych przez Stefana Kuntza spadł w 28. minucie. Marco Richter był w narożniku pola karnego. Wtedy dograł zagrał na lewą, gdzie czekał Levin MeteOztunali. Ten rozegrał piłkę z MaximilianemEggesteinem, który oddał ją Richterowi. Lewoskrzydłowy FC Augsburg sprytnym strzałem po ziemi z okolic szesnastego metra dał Niemcom prowadzenie.

Mniej kombinacji było przy trafieniu na 2:0. Katastrofalnym błędem popełnił MathiasJensen. Pomocnik FC Nordsjaelland chciał wycofać grę do bramkarza, a wyłożył piłkę na tacy Richterowi. Ten w sytuacji sam na sam nie dał szans bramkarzowi Danielowi Iversenowi.

Dwa gole i ostatnie podanie

Do dwóch goli Richter dołożył ofiarną asystę. Piłkarz zespołu z Augsburga już padał na murawę po wślizgu jednego z rywali, ale zdołał popisać się prostopadłym podaniem do Luci Waldschmidta. Ten zachował się jak profesor. W sytuacji sam na sam podciął piłkę nad bezradnym Iversenem. Duńczycy odpowiedzieli tylko honorowym golem. W 73. minucie rzut karny ładnie wykorzystał Robert Skov.

To było trzecie spotkanie duńskiej i niemieckiej młodzieżówki w historii występów w Euro U-21. Skandynawowie po raz trzeci okazali się słabsi od Niemców, którzy po spotkaniu w Udine są liderami grupy B. Razem z Austrią. Wcześniej w Trieście Austriacy - również 2:0 - wygrali z Serbią.

Euro U-21, grupa B:

Niemcy - Dania 3:1 (1:0)

Bramki: Richter (28.), (52.), Waldschmidt (65.) - Skov z karnego (73.)

Tabela:

1. Niemcy 1 1 0 0 3-1 3

2. Austria 1 1 0 0 2-0 3

3. Dania 1 0 0 1 1-3 0

4. Serbia 1 0 0 1 0-2 0