Rozgromili Polskę, teraz zdemolowali Francję. Hiszpania w finale

W ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy do lat 21 Polska przegrała z Hiszpanią aż 0:5. Mimo świetnego początku i zwycięstw z Włochami i Belgią, Biało-Czerwoni spadli na 3. lokatę i nie awansowali do fazy pucharowej. Oto najciekawsze komentarze po tym spotkaniu.

27.06.2019 | Świetny mecz w pierwszym półfinale mistrzostw Europy do lat 21. W Bolonii Niemcy najedli się strachu, ale zdołali pokonać Rumunię 4:2 i są już o krok od obrony trofeum sprzed dwóch lat.

Hiszpanie wyszli z pierwszego miejsca w grupie A, dzięki efektownej wygranej nad Polską (5:0). Z kolei Francuzi zapewnili sobie awans z drugiej pozycji w grupie C po bezbramkowym remisie z Rumunią. Przed wieczornym meczem wiadomo było już jedno – finalista zmierzy się z Niemcami, którzy wcześniej pokonali Rumunów 4:2.

Początek czwartkowego spotkania należał do podopiecznych Sylvaina Ripolli. Francuzi grali szybciej i przeprowadzili kilka składnych akcji, podczas gdy rywale postawili na atak pozycyjny. Trójkolorowi wyszli na prowadzenie w 16. minucie. Junior Firpo nieprzepisowo w polu karnym powstrzymywał Jeffa Reine-Adelaide, a jedenastkę na gola zamienił Jean Mateta. Jak się później okazało, było to wszystko, na co w pierwszej połowie było stać francuski zespół.

Stracony gol podziałał mobilizująco na Hiszpanów, którzy szybko wzięli się do roboty. Pierwszy groźny strzał w znakomitym stylu wybronił bramkarz Paul Bernardoni, który sparował piłkę na rzut rożny. Niestety chwilę później musiał wyciągać futbolówkę z siatki, choć nie zawinił. W 28. minucie golkiper odbił piłkę po uderzeniu Marco Roki, ale przy dobitce z bliskiej odległości nie miał już szans.

Jakby tego było mało, Francuzi stracili kontuzjowanego Colina Dagbę, natomiast już w doliczonym czasie gry - kolejną bramkę. Rzut karny na gola zamienił Mikel Oyarzabal i ekipa z Półwyspu Iberyjskiego schodziła do szatni w świetnych nastrojach.

Nie dali szans

Po zmianie stron przewaga drużyny Luisa de la Fuente była jeszcze większa. Francuzi stanowili tylko tło dla rywali, którzy świetnie panowali nad piłką i konsekwentnie budowali kolejne akcje. Efekt w postaci trzeciego gola przyszedł bardzo szybko, bo już w 47. minucie. Tym razem po świetnej kontrze do bramki trafił Dani Olmo, który wykorzystał podanie Fabiana Ruiza.

Na tym nie koniec, bo Hiszpanie podwyższyli prowadzenie w 66. minucie. Znakomitym dośrodkowaniem zewnętrzną częścią stopy popisał się Pablo Fornals, a Borja Mayoral huknął pod poprzeczkę. Warto dodać, że kolejny błąd próbując wyprowadzić piłkę spod własnej bramki popełnili Francuzi. Ich gra w defensywie kompletnie posypała się w drugiej odsłonie.

Hiszpanie grali na większym luzie i pozwolili rywalom na oddanie dwóch strzałów. Raz groźnie z rzutu wolnego uderzył Jonathan Ikone, ale bramkarz Antonio Sivera dobrze interweniował. Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie.

Tym samym w finale dojdzie do powtórki sprzed dwóch lat. Wówczas Niemcy wygrali 1:0, po golu obecnego zawodnika Bayeru Leverkusen Mitchella Weisera.

Wyniki spotkań półfinałowych Euro U-21:

Hiszpania – Francja 4:1 (2:1)

Bramki: Marco Roca (28), Oyarzabal (45+5, rzut karny), Daniel Olmo (47), Borja Mayoral (66) – Mateta (16, rzut karny)



Niemcy - Rumunia 4:2 (1:2)

Bramki: Amiri (21, 90+4), Waldschmidt (51, 90) - Puscas (27, 44)