Udany rewanż i wygrany finał z Niemcami. Młodzi Hiszpanie znów rządzą w Europie

Młodzieżowe Euro rozgrywane jest co dwa lata nieprzerwanie od 1978 roku. Hiszpanie sięgnęli po tytuł już po raz piąty. Niemcom rewanżowali się za finał poprzedniej edycji, gdy na zakończenie imprezy w Polsce przegrali 0:1.

Na tegorocznym turnieju we Włoszech rozkręcali się powoli. Zaczęli do porażki 1:3 z gospodarzami, potem w ostatnich minutach uratowali zwycięstwo z Belgią (2:1). O awansie do półfinału zadecydowała wysoka wygrana 5:0 z Polską. W półfinale o ich sile przekonali się Francuzi, którzy polegli 1:4.

Jeśli Niemcy mieli jakiś plan na finał, to szybko musieli go zweryfikować. Hiszpanie zaczęli w swoim stylu, bardzo ofensywnie. W siódmej minucie po dwóch szybkich podaniach piłka trafiła do Fabiana Ruiza, który rozpoczął rajd. Rywale nie kwapili się, aby mu przeszkodzić, więc gdy pomocnik Napoli był dwadzieścia metrów przed bramką, zdecydował się na użycie broni, którą w tym turnieju wykorzystał już w meczu z Polską. Uderzenie z dystansu wyszło idealnie, piłka wpadła tuż przy słupku.

Źródło: Getty Images Niemcy przyglądali się jak Ruiz oddaje strzał

Po objęciu prowadzenia Hiszpanie nieco odpuścili, a Niemcy zaczęli coraz częściej gościć pod ich bramką. W pierwszej połowie nie stworzyli jednak dogodnej okazji, groźnie zrobiło się za to tuż po przerwie. Po mocnym strzale Nadiema Amiriego hiszpański bramkarz Antonio Sivera wypuścił piłkę przed siebie, a szykującego się do dobitki niemieckiego napastnika uprzedził obrońca.

Konkretni Hiszpanie

W kolejnych minutach Hiszpanie wcale nie mieli przewagi, ale byli w atakach konkretniejsi od Niemców. Po kolejnym groźnym uderzeniu Ruiza bramkarz rywali wypuścił piłkę przed siebie, a skuteczną dobitką nad nim popisał się Daniel Olmo. Niedługo potem mogły paść kolejne bramki. W sytuacji sam na sam nieznacznie pomylił się Ruiz, a Soler trafił w porzeczkę.

Niemcy obudzili się w ostatnich minutach. Przycisnęli, w końcu Amiriemu udało się trafić na 1:2, co jednak okazało się być tylko bramką honorową.