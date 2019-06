Boniek nie ma złudzeń. "Akumulatory były wyładowane"

Podopieczni trenera Czesława Michniewicza zdobyli w trzech meczach sześć punktów, ale zajęli dopiero trzecie miejsce w grupie A. Najlepsza okazała się Hiszpania, przed Włochami - oba zespoły również po sześć "oczek".

"Nie można mieć pretensji"

Polacy brutalnie obnażeni. Pięć wniosków po porażce Hiszpanie... czytaj dalej » W sobotę w Bolonii Biało-Czerwoni nie mieli nic do powiedzenia z Hiszpanami, a gdyby nie strzały rywali w poprzeczkę oraz dobra dyspozycja w bramce Kamila Grabary, porażka byłaby jeszcze wyższa.



- Dziękuję drużynie i trenerowi za walkę. Dzisiaj nie można mieć o nic do nikogo pretensji. Nasze akumulatory były wyładowane, a graliśmy z drużyną, która utrzymując się przy piłce, mając w środku pola tak dobrych piłkarzy, wykorzystała sytuacje, których sobie sporo kreowała - przyznał szczerze prezes Boniek, cytowany na portalu PZPN "Łączy nas piłka".

"Były momenty bardzo dobre"

W poprzednich dwóch meczach piłkarze Michniewicza pokonali Belgię 3:2 oraz Włochy 1:0.



- Były momenty bardzo dobre na tych mistrzostwach Europy, choć w tym ostatnim spotkaniu było bardzo ciężko. Taka jest piłka, gramy dalej. To koniec pewnego etapu tej drużyny, zaczyna się nowy - dodał Boniek.



W półfinale ME do lat 21 wystąpią zwycięzcy trzech grup i drużyna z drugiego miejsca z najlepszym bilansem. Właśnie te cztery ekipy polecą na igrzyska olimpijskie 2020 do Tokio.



Dziękuje Drużynie za 2 lata pracy. Wygrali lepsi. Teraz odpoczynek. Wyłączam TT. Do zobaczenia — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) 22 czerwca 2019