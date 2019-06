Grabara zatrzymał Włochów. "Mówiłem chłopakom, że nie ma się czego bać"

Włosi gigantycznie rozżaleni. "Europejskie i olimpijskie marzenie rozbiło się o polski mur" "Polska w raju, a... czytaj dalej » - Przed meczem chodziłem po pokojach i mówiłem chłopakom, że nie ma się czego bać i na pewno wygramy. Mam nadzieję, że taki optymizm pomaga i przekłada się później na postawę drużyny - powiedział Grabara, cytowany przez portal laczynaspilka.pl.

"Mieliśmy ogromną chęć i pasję"

Jedynego gola w środowy wieczór strzelił Krystian Bielik. Zwycięstwa by nie było, gdyby nie konsekwentna gra w obronie oraz skuteczne, a momentami genialne interwencje Grabary.

- Zagraliśmy świetnie w defensywie, ale praktycznie nie mieliśmy żadnej dobrej kontry i do pewnego momentu nikt się nie spodziewał, że zdobędziemy zwycięską bramkę. Krystian Bielik trafił jednak do siatki. Stało się tak, bo mieliśmy ogromną chęć i pasję. Bardzo się cieszymy, że tak się to wszystko ułożyło - przyznał bramkarz Liverpoolu.



I dodał: - Nasza defensywa działała bardzo dobrze, właściwie to my bronimy wszystkimi zawodnikami. Teraz nie ma drużyny, która by się nie obawiała naszego bloku defensywnego. Ta ekipa stanowi monolit na boisku.

Remis da igrzyska

Trener młodych Polaków tonuje nastroje. "Półfinał blisko, a zarazem daleko" Trener polskich... czytaj dalej » Po wygranej w Bolonii drużyna Czesława Michniewicza z kompletem punktów prowadzi w tabeli grupy A. Ma sześć punktów, Włosi i Hiszpanie po trzy, a Belgowie żadnego.



- Nie odkryję nic nowego, jeśli powiem, że marzyliśmy o takiej sytuacji. Fajnie, że wygraliśmy, bo zasłużyliśmy na to. A zwycięża zawsze zespół lepszy - podkreślił Grabara.



W sobotnim meczu z Hiszpanią Biało-Czerwonym wystarczy remis do zajęcia pierwszego miejsca w grupie i awansu do półfinału, co oznacza jednocześnie kwalifikację na igrzyska w Tokio.

Niewykluczone, że nawet porażka zapewni im olimpijskie przepustki, ale wówczas będzie to zależeć od innych rezultatów.